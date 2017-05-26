同婚修民法或訂專法 府院黨不同調
〔記者李欣芳、鍾麗華、陳鈺馥／綜合報導〕針對同婚釋憲案，大法官會議宣告現行民法違憲，有關機關應於二年內完成相關法律修正或制定，行政院發言人徐國勇昨表示，同婚法案牽涉夫妻財產制、離婚、人工生殖、通姦罪等，政院將儘快盤整後提出。內政部也估計，經初步盤點大概有三百多項統計表單涉及夫妻，待立法完成後修改。
牽涉法案太廣 300多項表單待修訂
政院相關官員表示，由行政院向立法院臨時會提出同婚法案，時間上太趕，柯建銘也已表明臨時會不處理，行政院最快將在立法院下會期提出婚姻平權法案。
同婚法案 政院︰最快下會期送立院
據悉，府院黨目前對於是否修民法或訂立同志專法，內部仍有不同意見，本報昨天則披露，行政院官員釋出「未來傾向同步修民法與訂專法，修正民法明定同性婚姻另以法律訂之，並訂同志專法，以對挺同與反同支持者都有交代」的說法。
徐國勇表示，行政院長林全已指示秘書長陳美伶召集內政部、法務部、財政部等相關部會進行討論，儘快提出衝擊最小、最有共識的法案送到立法院。
徐國勇說，同性婚姻法案牽涉範圍廣大，包括夫妻財產制、離婚、贈與稅、遺產稅、剩餘財產分配請求權、人工生殖，以及近來討論的通姦除罪化等問題，涉及許多相關法令，需要經過盤整。
他表示，像是通姦罪，現在是以異性實際性行為來判定，同性間就沒有通姦認定，要討論是否要廢除或怎麼修改，世界大部分國家通姦罪都已除罪化，亞洲只餘台灣與韓國有通姦罪，政院對此沒有既定立場。
「朝最小衝擊、最大共識修法！」
內政部次長花敬群也指出，未來要立專法或修民法由行政院定調，「朝最小衝擊、最大共識角度修法！」花敬群指出，違憲相關修法問題，包括「戶籍法」的婚姻登記、相關統計表單、有關子法，將朝保障婚姻平權、兼顧家庭制度方向進行。
對於是修民法或另訂專法，總統府發言人林鶴明昨天表示，大法官釋憲結果已經說明很清楚，「至於以何種形式，例如修正婚姻章、於民法親屬編另立專章、制定特別法或其他形式，使相同性別二人，達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍。」行政院會綜合各界意見後，儘速提出可行的方案送交國會審議。
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