大法官提不同意見 吳陳鐶：全民公投
〔記者張文川／台北報導〕司法院大法官昨通過同性婚姻釋憲案，十五位大法官有十二位全部贊同，黃瑞明迴避審理，僅吳陳鐶（見圖，資料照）出具「不同意見」，黃虹霞提「部分不同意見」。吳陳鐶認為應透過全民公投或國會討論的民主程序，來變更、反映國家社會與文化價值觀；黃虹霞認為男女本就不同，「男女有別，很八股嗎」？
黃虹霞指出，她同意「同性二人有權自主決定永久結合關係，相互扶持，應以法律給予適當保護」，但不同意本件釋憲案的「婚姻自由」論述，因為內容只提到「永久結合關係」，卻未重新定義「婚姻」，以往的釋憲案都是針對一夫一妻的異性婚姻脈絡做成解釋，豈可直接套用到同性？由同性的永久結合關係，直接推論至婚姻自由，推論邏輯謬誤且未備理由。
黃虹霞：釋憲未重新定義婚姻
黃虹霞也不同意「同性的永久結合權與異性婚姻沒有差別，不能以是否能自然生育的可能性，作為二者為差別待遇的依據」，她認為二者確實有「有無自然生育子女的可能」的大不同，憲法平等權的完整意涵是「等者等之，不等者不等之」，科學研究也證實男女確實不同，父兼母職、母兼父職固然值得敬佩，但並非常態，不能從少數個案即推導出「二父或二母」與「父母雙全」間全無差別，「男女有別，很八股嗎」？
吳陳鐶則認為，憲法保障的婚姻自由，限於一夫一妻，婚姻制度反映國家社會與文化價值觀，應透過立法院或全民公投的民主程序，來決定是否要變更其意涵。
他說，婚姻自由的核心是一夫一妻制度，民法規定婚姻也以一男一女為限，支持同婚者卻從「婚姻自由不限一夫一妻的婚姻制度」，導出「民法婚姻章有立法瑕疵」，是反客為主、倒果為因、邏輯謬誤。
吳陳鐶認為，同性婚姻並非普世保障的人權，聯合國世界人權宣言、公政公約皆規定「男女」才能結婚，而非「人人」，拒絕承認同性婚姻並未違反兩公約，且聯合國一九三個會員國也僅廿一國承認同性婚姻。
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