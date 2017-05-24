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旅館變避難所 家長瘋尋孩子

2017-05-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國曼徹斯特體育館恐怖攻擊案發生後，許多家屬廿三日焦急透過包括臉書與推特等社群媒體發布照片，尋找參加演唱會後下落不明的孩子。有更多民眾藉由發起推特「主題標籤（hashtag）」為參加演唱會的人提供協助，包括免費住宿與接送。而在極端組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」正式承認前，許多ＩＳ支持者已忍不住貼文慶祝，甚至鼓吹類似攻擊。

四十八歲的羅賓遜向路透表示，她和丈夫在體育館旁的火車站目睹爆炸發生當下，數十名少女尖叫逃出爆炸現場，「我讓孩子們跟著我們一路逃跑」。抵達附近的假日快捷飯店後，羅賓遜在推特留下電話號碼供家屬聯繫，「家長們狂奔而來只為找到自己的孩子」，電話響個不停。

許多家屬透過推特發布照片，尋找摯愛的親人。一張金髮女孩的照片旁寫道，「拜託大家轉發，我家小妹艾瑪今晚去曼徹斯特參加亞莉安娜的演唱會，到現在都沒有接電話，請幫幫我」，所幸該名網友隨後再度推文報平安。

ＩＳ支持者大肆推文慶祝

不過，也有些ＩＳ的支持者在社群媒體上大肆慶祝，使用主題標籤提及爆炸與張貼慶祝訊息，「看起來不過是英國空軍把炸彈扔在伊拉克摩蘇爾（Mosul）、敘利亞拉卡（Raqqa）等地孩子頭上的情景，搬回了曼徹斯特」，甚至鼓勵彼此到西方發動類似的「孤狼」攻擊。

爆炸發生後，曼徹斯特居民和許多計程車司機開始無償接送有需要的人，民眾也發起主題標籤「#RoomForManchester」，提供免費房間或沙發，位於曼徹斯特的多家旅館對外開放作為避難所，假日快捷飯店便緊急安置多達六十名孩子。

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  • 少女粉絲在案發後與母親緊緊相擁。（美聯社）

    少女粉絲在案發後與母親緊緊相擁。（美聯社）

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