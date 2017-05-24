陳時中接受日媒聯訪：WHA排除台灣 也危及日公衛

2017-05-24

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿三日報導〕台灣今年未能獲邀出席ＷＨＡ，但衛福部長陳時中仍前往日內瓦，並透過周邊會議與國際媒體訪問，持續向國際發聲。他在世衛大會（ＷＨＡ）開議前接受日本媒體聯訪。《朝日新聞》報導，陳時中指出，台灣在國際傳染病防護網中具有重要地位，若排除台灣，將造成防疫缺口，損及全球、包括日本在內的公衛安全。

陳時中是在廿一日接受日媒《朝日新聞》、《讀賣新聞》、《共同社》與日本放送協會聯訪。《朝日新聞》廿二日在大會開議同時做出報導，對於台灣因為中國反對而無法參與ＷＨＡ，陳時中在訪問中批評指出，ＷＨＡ是處理普世健康權的重要場所，不該因為政治因素傷害到大會的公信力。而台灣以明年參與ＷＨＡ為目標，持續爭取國際奧援。

陳時中並提到，全球防疫不該有缺口，因為隨著全球暖化影響，日本區域也可能受到熱帶疫病影響。而位處亞熱帶的台灣，在國際傳染病防護網中佔有重要地位，如果將台灣排除在外，將造成東南亞疫病防護網絡的缺口，進而損害全球防疫網絡，威脅公共衛生安全。