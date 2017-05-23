工商界肯定 籲一次修到位

2017-05-23

〔記者羅倩宜／台北報導〕喧騰一年多的勞基法新制，多位民進黨立委昨提案準備修法。工業總會、商業總會及工商協進會都表示肯定，但呼籲「要修、就一次修到符合現實」，建議加班工時每月至少提高到五十小時，同時加班費一律以兩倍計算，「讓公司付得起，勞工拿得到。」

不過，對民進黨立委選在國民黨主席選舉剛結束後宣佈提案修法，工商界覺得有些「怪怪的」。代表製造業的工總理事長許勝雄認為，政黨政治還是台灣永續發展很重要一環，政策若不被認同，競爭政黨就可能取而代之；「其實很多困難、但長期有利的施政，需要時間才能見效，例如年金改革，這個工商界都可以理解並支持，但去年通過的勞基法，並不是長期有利台灣，反而造成了勞資及政府的三輸。」

工總認為，休息日加班工時核實計算，這個修改方向值得肯定，但建議每月加班工時從四十六增至五十小時，以四個月總量管制，單月不超過六十小時，才符合旺季及歲修等需求。

商總理事長賴正鎰表示，綠委突然提出修法，雖然有點訝異，但商總相當肯定；他笑稱，可能是看到國民黨的黨主席選舉一切平靜，沒有繼續亂下去，因而產生危機意識。

商總指出，提案修法重點都符合工商界期待的方向，但力度不夠；例如每月加班時數上限維持四十六小時，採三個月總量管制，「對服務業來說不夠，碰到暑假旺季，忙起來可能超過三個月。」商總建議每月加班工時提高至五十四小時，並以六個月總量管制。

工商協進會理事長林伯豐說，既然要修法，就一次到位；他建議休息日加班的薪資計算方式，一律以兩倍計算，「讓公司付得起，勞工領得到。」