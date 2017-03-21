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司改國是會議》大法官可審個案 不溯及既往

2017-03-21

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議第二組第三次會議昨天決議，未來大法官進行裁判憲法審查案件時將「不溯及既往」，也就是過去的案件不適用於此一審查制度；法界人士認為，此決議將讓判刑確定的前總統陳水扁和前交通部長郭瑤琪無法翻案。

若定案 扁案、郭瑤琪案無法翻案

司改會議第二組日前決議，將推動「裁判憲法審查制度」，讓大法官可以直接審查個案，當時外界認為扁案和郭案有機會翻案，引發正反不同意見，不過昨第二組決議「不溯及既往」，讓扁案和郭瑤琪案翻案的可能性成零。

法界判斷，根據第二組昨天的決議，除非未來六月底召開的全國司改會議的大會，或是立法院推翻上述決議，否則扁案和郭瑤琪案沒有翻案機會。

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  • 全國司改國是會議第二組第三次會議20日於司法院舉行。（記者羅沛德攝）

    全國司改國是會議第二組第三次會議20日於司法院舉行。（記者羅沛德攝）

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