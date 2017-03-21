司改國是會議》5年內縮編 終審法院法官擬減逾80人
2017-03-21
司法院擬案出爐 最高院法官縮為15-17人 最高行政法院5-7人
〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議第二組昨天原定討論終審法院縮編問題，因時間關係留待下次討論，不過司法院的擬案已出爐，認為我國終審法院法官多達一○八位，未來最高法院將縮編法官為十五到十七人，最高行政法院縮減至五到七人，公務員懲戒委員會併入最高行政法院，多餘法官人力將配置到下級審，預定五年內完成終審法院縮編。
公懲會併入最高行政法院
司法院研擬未來終審法院法官將由政治任命，且為終身職，一、二審法官也可擔任，由司法院向總統建議後，經總統提名，交由立法院行使同意權。
終審法院法官 改政治任命、終身職
司法院指出，美國人口三億二千萬人，聯邦最高法院只有九位大法官，日本最高法院十五人，南韓二十三人，人口比台灣多六十倍的中國，終審法院法官有二七四人，我國終審法院法官人數顯然過多。
司法院舉蘇建和案為例，認為蘇案拖了二十一年才判無罪確定，與一審法院法官人力和經驗不足有關，不但耗費龐大司法資源，也折損人民對司法信賴。
司法院研擬縮編終審法院的配套方案中，規定未來新制實施後，終審法院未結案件，將移撥給高等法院和台北高等行政法院處理，並由五位法官開合議庭審理。
司法院還規劃第一審將採「計畫審理」，嚴格控制案件審理時間，並事先整理案件爭點，讓裁判更有效率；第二審採「事後審」或「嚴格續審制」，原則上不准當事人提出新事實或新證據，第三審採純粹法律審和許可上訴制，限縮上訴案件到終審法院，同時各審級採取強制律師代理或辯護制度，提高訴訟效率。
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