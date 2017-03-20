問題藥品多 連2年回收逾300項
〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕二○一五年，我國藥品實施全球最嚴謹的製藥標準PIC/S GMP，逾二十家不符規定藥廠關廠，但問題藥品回收連續兩年破三百項，藥品品質問題頻傳；日前降血脂藥「冠脂妥」更爆有偽藥，以較便宜的學名藥假冒，藥界人士稱，仿冒技術精進越來越難辨識，加上透過中國、印度取得偽藥、劣藥原料藥不難，藥品交易生態又複雜，連官員都感嘆「實在難管」。
製藥標準從嚴 逾20家藥廠關門
我國前年起實施藥品PIC/S（國際醫藥品稽查協約組織認證）GMP，標榜從製藥源頭就啟動對原物料供應、廠房設備的嚴格控管，同時更謹慎要求製程，避免交叉污染等生產作業，但上路不到半年，就爆出一連串劣藥風波，包含違規使用工業用原料藥等問題，甚至不少老字號藥品也捲入其中。
食藥署統計，二○○八年以來，每年因品質有疑慮而回收的藥品約從個位數到上百項不等，最高點落在PIC/S GMP上路的二○一五年，共三○三項，去年也有三○一項回收，顯示國內藥品品質問題重重。
偽劣藥原料多來自中國、印度
業界人士另指出，國內每年藥品販售商機至少一千六百億元以上，因此少數不肖份子鋌而走險投入偽藥製作；藥師公會全聯會發言人沈采穎表示，過去偽藥多在海外製成再進入台灣，不少來自東南亞國家，也有來自中國。
一名藥師也直言，「藥品專利期一過，他們就搶著做」，有些是藥廠依法申請進口、有些則不合法，就像此次冠脂妥假藥原料就傳來自中國，可能做法是進口原料在台製造改裝，或是在當地製造再登台。
偽藥技術精進 藥局怨嘆難辨
以此次冠脂妥事件，偽藥主要出售給藥局，大醫院多向藥廠直接採購未受害，一名經營藥局二十年以上的藥師無奈地說，藥局也是受害者，一來是不肖業者技術精進，不像過去仿冒減肥藥、壯陽藥十分粗糙，這回外觀難辨，二來是以往偽藥以低價流通市面較易引發警惕，但如今偽藥叫價四百五十元，與五百元正牌藥落差不大，很難聯想是假藥。
有藥師也抱怨，大醫院採買藥品量多，可直接向藥廠進貨，但藥局所需每種藥品可能一些些就夠，因此須透過經銷商、中盤商或物流商等，整合多家藥局需求，一起向藥廠購買，由於採購過程一層又一層，藥局買藥較醫院貴，故有機會略壓價格，只要在合理範圍內，難免選擇成本較低者進貨。
官員也嘆藥品交易複雜難管
一名衛福部官員坦言，藥品交易生態很複雜，是應該要管，但實在難管，畢竟是市場機制，且長久如此，一時要改革恐不容易。
藥師公會籲拉近醫院、藥局藥價
要避免冠脂妥案重演，沈采穎認為，年底往往是藥廠缺貨時機，建議要充分備貨、減少偽藥乘虛而入，而供貨給醫院、藥局價格也應拉近，有時藥局拿藥價格不只高於醫院，更高於健保給付價，很不合理，才會進較低價藥品，也建議衛生主管單位應把關藥品行銷人員的資格、素養，也可減少不法發生。
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