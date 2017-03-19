提勒森︰美中將合作 促北韓棄核
〔駐美特派員曹郁芬、編譯茅毅／綜合報導〕美國務卿提勒森十八日抵這次東北亞之行最後一站—中國，儘管總統川普十七日才在推文裡左打北韓、右批中國，但提勒森在與中國外長王毅會晤後，放軟對北京的批評力道，表示兩國將合作使擁核的北韓改採「不同路線」，王毅並形容與提勒森的晤談「坦率、務實且具建設性」。至少在「川習會」前，美、中似已在擱置雙方對困難議題上的分歧取得若干進展。
朝鮮半島情勢危險 盡全力預防衝突爆發
提勒森十七日才在首爾傳達川普政府上台以來對北韓發出的最嚴厲警告，表明若平壤做出威脅美、南韓聯軍的舉動，美方不排除動武。不過，在與王毅會晤後，提勒森的語調較為柔軟，他指出，他與王毅皆認同，當前朝鮮半島緊張情勢高漲，已臻相當危險的程度，兩人承諾盡全力預防一切形式的衝突爆發。提勒森還說，兩人就合作說服平壤「修改路線並離開研發核武的道路」上達成共識。
王毅則把北韓核武問題的本質歸咎於「北韓、美國雙方的矛盾」，敦促美國冷靜，並稱「最重要的原則就是不管出現什麼情況，都須堅持以和平外交手段解決問題……我們都希望能找到復談的辦法，不放棄任何致力於和平的努力。」提勒森稍後會晤中國國務委員楊潔篪。他預定十九日上午拜會中國國家主席習近平。
期待川習會化解歧見
根據美國國務院公佈的提勒森與王毅會談前後的公開談話，提勒森表示，美中關係展開已有四十年，自此建立了一個不衝突、不對抗、相互尊重，總是尋找共贏策略的正面關係。他們期待以川普總統與中國國家主席習近平之間重要且冗長的電話會談為基礎，探討兩國共同利益並處理歧見。
提勒森說，美中兩國領導人進行對話和共同了解以引導未來五十年的美中關係是很重要的。美中是世界兩大經濟體，應促進穩定與成長，雙方應有正面、公平、互利的貿易關係。
提勒森說，他也提出在海事爭議、航行與飛越自由方面，堅守以法律為基礎的秩序很重要，他明確表示，美國會繼續堅守人權和宗教自由的價值。
中國媒體報導，王毅表示，他和提勒森還談到台灣議題，但美國務院的新聞稿完全未提到台灣問題。對提勒森的北京行，華府外交人士透露，白宮國安會亞太資深主任博明在行前對提勒森進行的簡報中，並沒有提及美中簽署第四公報的計畫。
不過川普的女婿庫希納也隨提勒森在北京訪問，安排習近平四月六、七兩日訪問佛州與川普進行峰會的細節，外界關注他與中方官員的會談是否會在提勒森之外另闢一條不受國會監督的溝通管道。庫希納家族與中國安邦集團有密切的商業關係，受到美國媒體矚目。
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標題：提勒森︰美中將合作 促北韓棄核
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