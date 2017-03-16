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中研院長︰不應拘泥「假」怎麼休
2017-03-16
〔記者吳柏緯／台北報導〕一例一休爭議延燒，連台灣的學術龍頭中研院也難置身事外。中研院院長廖俊智表示，對勞工的保障不應該少、也不可以少，中研院的勞動條件都優於勞基法；但他強調，法令應該重視勞工的工作品質，提升競爭力，而非拘泥在「假要怎麼休」？
一例一休上路後，窒礙難行等爭議不斷，中研院也傳出為排假的事傷透腦筋。中研院人事室主任王永大表示，目前院內有四千多名員工適用勞基法，勞動條件均由勞資會議協商。
至於特休假，目前中研院是採按季預排，但若員工要調整或挪移，也不會限制；王永大強調，若員工的特休假未休完，會依法折算成薪資支付。
面對一例一休的眾多新規，王永大說，希望勞動部能儘快提出施行細則以解決問題。
立委蔣乃辛認為，學術研究屬於知識工作，不能用傳統產業的方式來面對，「難不成研究人員做研究做到一半，發現下班時間到了，就把研究放著不做了」？他強調，知識工作如果要用一例一休來管理，會有很大的問題，對台灣影響也很大，希望中研院能夠表態。
廖俊智表示，針對這個議題，他要當「烏鴉」對政府提出建議。一例一休的修法是要改善勞動條件，立意良好；然而立法之後，勞資雙方卻沒有互信，所以造成更多的社會動盪。他認為應藉此機會檢視法規，增進勞資關係，重視工作品質，而非只是工作時間長短或假怎麼排定。
廖俊智形容，目前一例一休的情況像是穿著衣服改衣服，很同情勞動部、行政院，希望能找出大家都能接受的解決方式。
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