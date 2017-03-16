| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
聯準會升息後 美股收高
 首頁 > 焦點

中研院長︰不應拘泥「假」怎麼休

2017-03-16

〔記者吳柏緯／台北報導〕一例一休爭議延燒，連台灣的學術龍頭中研院也難置身事外。中研院院長廖俊智表示，對勞工的保障不應該少、也不可以少，中研院的勞動條件都優於勞基法；但他強調，法令應該重視勞工的工作品質，提升競爭力，而非拘泥在「假要怎麼休」？

一例一休上路後，窒礙難行等爭議不斷，中研院也傳出為排假的事傷透腦筋。中研院人事室主任王永大表示，目前院內有四千多名員工適用勞基法，勞動條件均由勞資會議協商。

至於特休假，目前中研院是採按季預排，但若員工要調整或挪移，也不會限制；王永大強調，若員工的特休假未休完，會依法折算成薪資支付。

面對一例一休的眾多新規，王永大說，希望勞動部能儘快提出施行細則以解決問題。

立委蔣乃辛認為，學術研究屬於知識工作，不能用傳統產業的方式來面對，「難不成研究人員做研究做到一半，發現下班時間到了，就把研究放著不做了」？他強調，知識工作如果要用一例一休來管理，會有很大的問題，對台灣影響也很大，希望中研院能夠表態。

廖俊智表示，針對這個議題，他要當「烏鴉」對政府提出建議。一例一休的修法是要改善勞動條件，立意良好；然而立法之後，勞資雙方卻沒有互信，所以造成更多的社會動盪。他認為應藉此機會檢視法規，增進勞資關係，重視工作品質，而非只是工作時間長短或假怎麼排定。

廖俊智形容，目前一例一休的情況像是穿著衣服改衣服，很同情勞動部、行政院，希望能找出大家都能接受的解決方式。

廣告
  • 一例一休爭議延燒，中研院長廖俊智指出，法令不應拘泥在「假要怎麼休」？（記者張嘉明攝）

    一例一休爭議延燒，中研院長廖俊智指出，法令不應拘泥在「假要怎麼休」？（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：中研院長︰不應拘泥「假」怎麼休


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.