卜睿哲：美稱一中政策 區別北京一中原則
2017-03-10
〔駐美特派員曹郁芬／華府八日報導〕美國布魯金斯研究所東北亞主任卜睿哲今天表示，中國官員習慣用一個中國原則，美國曾說過一中原則，但過去廿多年來，美國的用法都是一個中國政策，將美國的立場與北京區分出來，美國自己了解其內涵。
馬英九昨天在布魯金斯研究所演說時指出，一個中國原則自一九七九年以來是美國八任政府處理美中關係的基石，民進黨駐美代表處隨後發佈新聞稿反駁，指馬把北京的一中原則和美國的一中政策混為一談。
卜睿哲今天接受台灣媒體採訪時表示，他不清楚馬英九為何使用一中原則的說法，美國持續地使用一個中國政策，為的是與北京有區別。馬英九的演講與他過去的觀點一致，他提到最重要的兩個字是「互信」。
建立互信應雙向 但北京觀點似乎只是單向
卜睿哲說，他認為北京要蔡總統接受九二共識是因為不相信蔡英文的意圖，但蔡已經用自己的方式處理了這個議題，是台灣人民及民進黨內可以接受的方式，很奇怪北京為何不能接受？此外，台灣也有很多理由不相信中國大陸，難道台灣沒有理由要求再保證嗎？難道建立互信不是雙向的嗎？目前，從北京的觀點似乎只是單向的。如果北京願意互惠就能逐步建立基礎，但這是一個選擇的問題。
評張志軍說法 「北京創造的不是個好印象」
對於中國國台辦主任張志軍的評論，在台北引起負面反應，卜睿哲說，北京在去年夏天後開始擠壓台灣的空間，堅持在蔡接受九二共識前什麼都不能做，這只是強化了台灣人的觀點，認為不能信任中國大陸，中國的意圖對台北不利，北京創造的不是一個好印象。
至於習近平四月可望訪美，卜睿哲說，他非常支持習近平與歐巴馬在安納柏格莊園會談的模式，因為這給兩位元首有很長的時間交換意見，包括他們的治國理念，美中關係與其關連，即使川普與歐巴馬性格極為不同，這樣的意見交流仍然很有用，可以避免很多問題。
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