中資老虎證券 非法登台攬客

2017-03-09

〔記者王孟倫／台北報導〕中資色彩濃厚的跨境投資平台「老虎證券」，遭金管會「舉紅牌封殺」！立委曾銘宗昨質詢指出，有家「老虎證券」已跨境來台攬客，如同金融業的Uber，主管單位如何納管？金管會強調，已充分掌握相關訊息，因其未依法提出申請，屬於非法招攬，呼籲台灣民眾不要冒險參與投資，否則無法獲國內法令應有投資保障。

強調透過手機APP 可投資美股

中資色彩濃厚的老虎證券（Tiger Brokers）標榜是華人地區最大的美股券商，近來在中國業績爆發性成長，去年交易規模逾一七○億美元；強調可直接透過手機下載APP交易軟體，投資美股、中股與港股，且主打便捷的開戶流程、超低手續費及中文介面的交易軟體等訴求攬客。

曾銘宗直言，這如同「金融界的Uber」，金管會有無核准這家跨境電子交易平台？該公司是否有在境內招攬業務？若發生糾紛如何適用法規？是否要移送法辦？

「這是非法招攬！」金管會證期局長王詠心強調，凡未經我方主管機關同意而經營證券業務，即涉嫌違反證交法第四十四條，金管會正在蒐集相關證據，若對方來台灣舉行說明會招攬，馬上就通報檢調機關抓人，最重可處二年有期徒刑。

金管會籲民眾 勿冒險參與投資

王詠心指出，根據調查，這家公司的註冊地在紐西蘭，並不具有中國或香港證券商身分，日前已透過券商公會，將該公司屬於非法券商的警訊放在官網上，並呼籲民眾千萬不要投資，否則無法受到國內相關法令保障。

要求APP下架？ 官員：有難度

證期局官員表示，若透過網路或手機APP在老虎證券下單，其實並非直接買海外股票，還必須透過海外券商；說穿了，這就像複委託概念而已，只是改成用網路線上平台。

金管會是否能要求該APP下架？王詠心坦言，這部分有難度，因對方是境外公司，又是透過電子交易平台，未來只能透過跨國主管機關共同合作。