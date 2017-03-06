新聞幕後》美中這樣對話
2017-03-06
記者鄒景雯／特稿
儘管美國總統川普上任後砲火四射，美中兩國的對話卻持續在進行之中，早在二月九日川普打電話給中國國家主席習近平之前，川普的特使已經悄悄到達北京，與中國的對口展開對話，圈內咸信這是一次很關鍵的秘密協商，也是「川習熱線」之所以開啟的台階。
川普的特使是小布希總統時代的前部長，與七人小組之一的某中央政治局常委，在過去的美中談判中長期交手，因此在月餘前銜命造訪了中國，也與昔日的對手坦率交換了意見。這個行動的背後，顯示川普團隊管控美中關係發展的用心，當然值得台灣方面密切注意。
這次的美中對話，據知，中國方面告知美國特使：「台灣與南海問題，沒有可談的，大家都知道川普是生意人，貿易方面，什麼都可談。」儘管這麼說，這名常委當場交了一份清單給美國人看，同時還撂下一句話：如果美國真要打貿易戰，誰的傷害比較大，還不知道！
美國特使返國後，原本因「川蔡通電」趨於緊繃的美中之間，突然開始有一系列的軟化跡象，川普先是寫了封信給習近平，之後雙方又通了相當長時間的電話討論，川普改口尊重「一個中國」政策。上週，中國國務委員楊潔篪到訪華府，也見到了川普。美中進行檯面下溝通，不是壞事，但是了解其真實內容，則是要事。因為，「一個中國」的針對性無他，正是台灣。
前不久，蔡英文總統在台商餐敘場合傳出，她認為今年下半年可能是做兩岸新政策宣示的好時機，在中共十九大召開之前，有關的政治壓力可以想見；不過，蔡總統在穩控兩岸關係的斟酌過程，除了外部資訊需要充分獲得，做為決策依據，也必須把內部因素一起放在桌上平衡思考，就一個民選總統來說，這個時候，民意是其不容忽視的後盾。因此，可以謹慎，用不著畏懼。
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