學者：習近平對內、對美關係 追求穩定
〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國召開俗稱「兩會」的中國人民政治協商會議、全國人民代表大會第五次會議，也為今年下半年登場的中共第十九次全國代表大會暖身。學者昨認為，對中國國家主席習近平而言，「十九大」是權力鞏固的重要關鍵，但美國總統川普今年就任後，已成中國權力交接期間最大的外部挑戰，預料習對內政局、對美關係，都會追求「穩定」。
19大攸關習權力鞏固
台灣智庫諮詢委員董立文認為，「十九大」關鍵在於中國高層權力重組，照常理而論，七名政治局常委中，有五人必須換人，屆時是否換上習近平派系，或習中意的人選，都攸關習的權力是否穩固，值得觀察。
至於外交部分，董立文認為，中國權力交接之際，會尋求國際、外部環境穩定，但如發生影響穩定的事件，中國反應可能趨於強硬、僵硬。不過，川普政府接掌美國政權後，已成中國「十九大」權力重組最大外部挑戰，從習近平政府過去數月內的態度可見，中國官方對美始終保持低姿態、勸導態度，並未直接和美衝突，可見習仍想在穩定之中尋求權力接班。
中、美將試探彼此底線
中興大學國際政治研究所教授蔡明彥認為，習近平過去五年對內追求穩定，面對東海、南海爭議等外交核心利益問題，則採較強硬立場，除可能為實現「中國夢」，亦可對國內交代。但美國政權更替後，習近平已不再重申「新型大國關係」論述，中、美日後將積極試探彼此底線，讓中、美關係在「十九大」期間進入調整期，並藉由雙邊領導人正式或「多邊會外會」模式，訂定未來兩國關係新架構。
至於對台政策部分，蔡明彥指出，習近平在「十九大」期間，將維持既有調性，可能繼續強調「九二共識」、加強基層互動等舊論述，尚無積極處理兩岸關係的跡象。
淡江大學戰略研究所助理教授黃介正認為，「十九大」關鍵在於中共決策階層變動，國台辦主任、副主任、海協會高層是否換人，都將牽涉中國對台政策的走向。
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標題：學者：習近平對內、對美關係 追求穩定
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