中國若攻台 馮世寬：將「積極防衛」

2017-03-03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨邀請國防部長馮世寬進行業務報告，針對國防部定調未來戰略方針為「防衛固守，重層嚇阻」，馮世寬說明，愛國者三型飛彈部署東部、研發新型武器，都是「重層嚇阻」的規劃，遭遇攻擊時也非僅「一層層防衛」，而是「一層層消滅（敵人）」。他並說，若中國對台灣發起攻擊，那我方就不再是守勢，會轉「積極防衛」，保衛國家安全。

「重層嚇阻」 一層層消滅敵人

民進黨立委蔡適應昨質詢，重層嚇阻和過去的有效嚇阻有何差異？參謀本部作戰與計畫次長姜振中答稱：「重層嚇阻比較務實」。他並說，「多重嚇阻」和過去戰略方針仍有差別，除著重三軍戰力平衡，亦不只著眼戰力保存，更要戰力發揮。

蔡接著問，國防部去年底在立院稱新戰略會是「多重嚇阻」，和「重層嚇阻」有何差別？姜答說︰「和重層嚇阻是一樣的。」不過，馮世寬答覆立委羅致政詢問兩者差別時說，「多重嚇阻」手段沒有「重層嚇阻」這麼明顯。對於新戰略方針詳細解釋意涵，立委紛要求國防部應該在本月提出「四年期國防總檢討」時確實說明。

國民黨立委馬文君問，「重層嚇阻」有哪些手段？馮世寬說，他不便報告細節，但應具備多重、多方、多能力戰備能力。馬追問下，馮才說，例如愛國者飛彈進駐東部、新型武器研發，就是重層嚇阻的方式，「不是一層層防衛，而是一層層消滅（敵人）」，也就是在敵軍到達前就予以拒止。

民進黨立委劉世芳則指，有學者提到，中國飛彈精準度、打擊能力提升，海、空軍投射範圍擴大，如國軍在中國第一波攻擊後仍採守勢，恐一波波攻擊後消耗殆盡。馮回應，假如中國對台灣發起攻擊，那我方就不再是守勢，重層嚇阻就會實現，轉為「積極防衛」保衛國家安全。

共軍宮古島附近操演 我方掌握

此外，國防部昨傍晚表示，中國解放軍昨上午出動各型戰機、空警機、偵測機、轟6G等多架次，飛經浙江東部海域到日本宮古島東南方海域，與中國驅逐艦、護衛艦、油彈補給艦各一艘實施海空操演。

國防部強調，雖解放軍演訓區域遠離我防空識別區（ADIZ）外，但國軍按「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」實施監偵，均能掌握海空動態，籲請國人放心。

日本自衛隊昨晚也發布訊息指出，飛越宮古海峽的中國軍機達十三架，包含六架戰鬥機、六架轟炸機及一架「Y-8」偵察機，但戰、轟機型不明。機隊飛越宮古海峽，和三艘軍艦會合後，已循原路線返航。