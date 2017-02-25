陳瑩：國民黨、救國團占37筆原保地
2017-02-25
〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨立委陳瑩昨在立法院質詢指出，全台遭國民黨與救國團占用的三十七筆原住民保留地逾五萬平方公尺，但鄉鎮公所不願得罪國民黨，使遭占原保地至今「一筆都收不回來」。陳瑩要求原民會主委夷將．拔路兒直接提告國民黨，並將「不作為者」全部移送監察院。
「不願得罪國民黨，鄉鎮公所不作為」
根據原民會清查結果，遭占用原保地計有國民黨黨部廿五筆與救國團十二筆，面積共五萬三千餘平方公尺，公告地價估計達二千三百萬元。
陳瑩在施政總質詢中指出，原民會雖多次行文地方政府，卻「一筆都收不回來」，且仍有一半以上是無償占用；陳瑩說，收不回來的問題在於鄉鎮公所不願得罪國民黨，甚至還有鄉公所與國民黨共同占用，所以始終對此案「睜一隻眼、閉一隻眼」，不理會中央。
陳瑩表示，占用事實明確，原民會應跳過催告程序，直接向國民黨提告，至於「不作為」的地方政府，則應全部移送監察院。夷將．拔路兒回應，目前已收回四筆土地，但據知情人士實地調查，所謂「已收回」僅是拿回所有權，國民黨黨部仍在使用中。
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