| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 焦點

陳瑩：國民黨、救國團占37筆原保地

2017-02-25

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨立委陳瑩昨在立法院質詢指出，全台遭國民黨與救國團占用的三十七筆原住民保留地逾五萬平方公尺，但鄉鎮公所不願得罪國民黨，使遭占原保地至今「一筆都收不回來」。陳瑩要求原民會主委夷將．拔路兒直接提告國民黨，並將「不作為者」全部移送監察院。

「不願得罪國民黨，鄉鎮公所不作為」

根據原民會清查結果，遭占用原保地計有國民黨黨部廿五筆與救國團十二筆，面積共五萬三千餘平方公尺，公告地價估計達二千三百萬元。

陳瑩在施政總質詢中指出，原民會雖多次行文地方政府，卻「一筆都收不回來」，且仍有一半以上是無償占用；陳瑩說，收不回來的問題在於鄉鎮公所不願得罪國民黨，甚至還有鄉公所與國民黨共同占用，所以始終對此案「睜一隻眼、閉一隻眼」，不理會中央。

陳瑩表示，占用事實明確，原民會應跳過催告程序，直接向國民黨提告，至於「不作為」的地方政府，則應全部移送監察院。夷將．拔路兒回應，目前已收回四筆土地，但據知情人士實地調查，所謂「已收回」僅是拿回所有權，國民黨黨部仍在使用中。

廣告
  • 民進黨立委陳瑩昨在立法院質詢指出，全台遭國民黨與救國團占用的三十七筆原住民保留地逾五萬平方公尺，但鄉鎮公所不願得罪國民黨，使遭占原保地至今「一筆都收不回來」。（資料照）

    民進黨立委陳瑩昨在立法院質詢指出，全台遭國民黨與救國團占用的三十七筆原住民保留地逾五萬平方公尺，但鄉鎮公所不願得罪國民黨，使遭占原保地至今「一筆都收不回來」。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 原住民保留地 原民會 國民黨 陳瑩
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：陳瑩：國民黨、救國團占37筆原保地


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.