民進黨出運 囊括司委會兩席召委

2017-02-24

終於擺脫屢抽不中衰運

〔記者曾韋禎／台北報導〕第九屆立法院第三會期昨選出各委員會召委，民進黨在攸關年金改革審議的司法及法制委員會抽中第二席召委，終於擺脫屢抽不中的衰運。民進黨團在本會期委員會共獲十一席召委，國民黨團僅得五席。

掌握年金改革審議進度

「立法院各委員會組織法」明定，各委員會席次在十三席至十五席之間，每年重新組成。為能確實掌握年改進度，民進黨團在上週分配委員會餘數時，率先將司委會填滿十五席，盼能以黨團至少掌握十席的優勢，穩獲兩席召委；但親民黨團卻決定將所抽得的兩席換予國民黨團，讓取得五席的國民黨團也有機會靠抽籤爭取一席召委。

由於民進黨團在本屆的前兩個會期，共有五度抽籤選出第二席召委的機會，卻都因籤運欠佳，五抽皆敗；這次民進黨團總召柯建銘特別推薦蔡易餘出任召委，還斷言「長相福泰，必中無疑，有信心！」最後也如願抽中第二席召委。

民進黨團在經濟、交通兩委員會囊括兩席召委。國民黨團則在內政、外交及國防、財政、社福及衛環等四委員會守住一席召委，並於教育及文化委員會，延續以往的好籤運，由柯志恩抽得一席，締造連六次抽得召委的佳績。

司委會昨在完成開票後，同獲五票的國民黨立委林為洲率先抽籤，卻抽到空籤，確定由民進黨立委段宜康與蔡易餘當選召委，終結民進黨團連六敗衰運。

柯建銘表示，法案要如何通過並非由召委決定，送出委員會後須經黨團協商尋求共識，社會支持才是最重要的改革力量。他肯定蔡易餘本身就是專業的律師，過去出席委員會也非常認真，更具有福相。現在只是開始，接下來要面對年改、司改、稅改、前瞻基礎建設特別預算，還是要看黨團的整體戰力。