中國武裝南海島礁 20座飛彈建築完工

2017-02-23

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕路透報導，兩名美國情報高層官員透露，中國南海島礁二十多座地對空飛彈軍事建築已屆完工，引發「東南亞國協」與美國關切。東協輪值主席菲律賓外長雅賽（Perfecto Yasay）二十一日表示，東協對中國在南海部署軍武深感不安，呼籲各方對話避免事態升級。

美國情報官員指稱，這些建築有二十公尺長、十公尺高，與地對空飛彈陣地形貌接近，按過去中國南海行為的邏輯，應會部署地對空飛彈。情報官員認為，南海的中國地對空飛彈沒有隱蔽性、防護脆弱，對美尚不足構成軍事威脅，但這是「對川普政府的底線測試」。美國海軍「卡爾文森號」航空母艦打擊群十八日開始在南海巡航，為川普政府首次在南海展示自由航行「秀肌肉」舉動。

對南海七人工島密切觀察的華府主要智庫戰略暨國際研究中心「亞洲海事透明倡議」（AMTI）主任波林（Greg Poling）直指，這二十幾座地對空飛彈建物「定然升高對立，中國年來步步升高人工島武裝，已嚐到甜頭」。

美國國防部前助理部長傅立民（Chas Freeman）則認為，中國在南海部署地對空飛彈的意圖，指向越南、馬來西亞和菲律賓等周邊國家，強化中國對南海的主權主張，而非對美國發出政治訊號。中國外交部發言人耿爽二十二日則回應，中國在自己的領土上建設，包括部署必要和適度的國防設施乃正常權利。