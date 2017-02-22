雙駕駛制 遊覽車業者叫苦:去哪請人

2017-02-22

駕駛日薪才千元 實施新制「如何算工時」？

〔記者劉婉君、陳紜甄、蔡亞樺、曾迺強、鄭瑋奇／綜合報導〕國道五號發生卅三人死亡車禍，交通部祭出雙駕駛對策，遊覽車業者叫苦連連，台南豐勝旅遊董事長陳智勝表示：「大客車駕駛來源不夠，請問要到哪裡請人？」

遊覽車同業公會全聯會副理事長馬景仲質疑，駕駛日薪才一千元，實施雙駕駛「如何算工時」？收入少，才是亟需解決的問題。

陳智勝指出，近年來發生多起大客車重大事故後，駕駛難找，主要是因家人反對投入遊覽車產業，像他的公司有六十部遊覽車，只有五十位駕駛。

馬景仲表示，旅遊分為淡、旺季，公司養不起駕駛，才出現司機靠行現象。但遊覽車駕駛收入普遍不高，應比照計程車按表收費，保障收入。馬景仲說：「遊覽車業真的是孤兒，每次發生血淚案件後，政府才會重視我們。」如果不能保障駕駛收入、改善遊覽車產業制度，未來就是「旅行社拚觀光率，我們（遊覽車）拚死亡率」。

對於雙駕駛政策，陳智勝分析，如果到台北當日往返，另一位駕駛待命期間也要算工時，將使得原本一人超時駕駛，變成兩個都超時。而且，如果到目的地另外找第二位駕駛，第二位駕駛不熟悉車輛的狀況及操控，「是把旅客推向另一個火坑嗎？」

政府取消一日遊 旅行業者︰頭痛醫頭 腳痛醫腳

嘉義市旅行商業同業公會理事長賴俊杰表示，政府研擬取消一日遊行程、實施雙駕駛制，是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，應協助業者培訓專業司機，並仿效日本做法，讓長途旅行團到當地後，由當地旅行社負責接送、導覽，讓司機充分休息。

馬景仲建議，先由一位司機開到景點後，再由另一司機接手，比較可行；另建議交通部在各大景點廣設司機室內休息室。

雄獅旅遊︰配合新制 改路線接力 成本自行吸收

已實施雙駕駛的雄獅旅遊表示，蝶戀花事故後，「台北—武陵農場」路線改以「台北—宜蘭」、「宜蘭—武陵」的接力方式，由兩位司機接替駕駛，並考慮在農場租用宿舍讓司機休息，增加成本會自行吸收，但希望低價旅遊、殺價搶客的旅遊文化能改變。可樂旅遊表示，一日遊行程雙駕駛有難度，讓旅客搭乘大眾交通工具到當地，再用遊覽車接駁較可行。

公路總局昨晚公布二○一四年、二○一六年連續兩期評鑑優等的遊覽車業者，詳細名單查詢網址：http//tinyurl.com/jqasek2。