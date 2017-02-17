家禽禁宰禁運7天 業者︰全力配合
2017-02-17
〔記者林彥彤、黃建豪、楊雅民、曾迺強、林宜樟／綜合報導〕中央災害應變中心昨天宣布，因應禽流感疫情，全國家禽禁宰禁運七天，但室內飼養的白肉雞、一日齡的雛禽以及有經消毒的禽蛋不在此限。養雞業者表示，願意配合政府政策。但養鴨協會理事長陳自成則質疑，要禁就要水陸禽一樣全面禁，否則就是圖利部分財團業者。
白肉雞大廠大成和卜蜂食品皆表示，所供應的白肉雞都是室內飼養，未受禁宰禁運影響，供應給速食連鎖店、連鎖餐廳、便利商店、量販店、超市等通路的白肉雞和洗選蛋，供應量不會受影響。
禽肉行銷發展協會理事長李春來指出，禁宰禁運政策對烏骨雞等有色雞或是水禽影響很大，未來一週全台土雞將大缺貨，餐廳恐怕只能吃到庫存的冷凍土雞。
養鴨協會理事長陳自成痛批，這根本就是圖利財團。他認為，政府要做，就應該水禽、陸禽同標準，否則防疫還是會有漏洞，日後水禽肉一定會有一波漲幅，最後也是消費者買單。
中華民國養雞協會秘書長王建培則說，有合約規定要供貨的業者可能面臨違約賠錢窘況，產業界會配合政策，不過政府配套一定要落實，讓防疫一次到位。
台北市市場處長許玄謀表示，台北市傳統市場每天屠宰約五、六萬隻雞，以土雞為主，禁宰家禽會直接影響土雞價格，但目前為淡季，價格波動情況仍無法預期，會協助以庫存補足供應，不至於造成肉品批發市場休市。
嘉縣養鵝業者陳建華表示，H5N6禽流感傳染性極強，也會禽傳人，「禁宰是合理政策」，但呼籲政府轉緊稽查發條，清查非法畜牧業者，杜絕非法濫養，免得造成合法業者損失。
嘉義縣養雞協會理事長劉世文昨說，家禽屠宰場多以月薪給付員工，員工薪水不會因全國防疫措施受影響。一間合法家禽電宰場員工說，禁宰家禽，意味有七天「有薪假」，可以利用時間陪家人。
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