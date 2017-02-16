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曾揭金家王朝內幕 金正男公開反對世襲

2017-02-16

〔編譯林翠儀／綜合報導〕二○一二年以金正男獨家訪談為號召、出版「父親金正日與我：金正男獨家告白」一書的「東京新聞」編輯委員五味洋治，十四日得知金正男遭暗殺的消息後表示，金正男為人親和，可能對人缺乏戒心，才讓殺手有機可乘。二○○七年三月曾在澳門拍攝金正男身影的日本「產經新聞」編輯委員清水滿，也對他遇刺身亡感到驚訝，「不會吧！他實在是個nice guy」。

與日媒互通電郵訪談 結集出書

二○○四年九月，時任東京新聞駐北京特派員的五味，由於採訪日朝談判人質綁架問題，與多名日本記者在北京機場巧遇金正男。後來，金正男主動與日本記者聯繫，但通了數封電子郵件後中止，五味此後追蹤金正男長達七年之久。

一○年九月，北韓確定由金正恩接班，金正男十月再次主動與五味聯繫，兩人於是在澳門和北京兩次進行前後長達七小時的訪談，以及約一百五十封的電郵往來。五味在一二年初將這份獨家訪談結集成冊，不但在日本引發話題，訪談內容也備受國際關注。

批三代世襲 導致北韓國力衰退

該書內容以兩人互通的郵件為主，穿插五味對通郵間隙傳出北韓消息的想法。金正男在訪談中談及他反對北韓「三代世襲」的態度，認為世襲導致北韓國力衰退，也不符合社會主義的作法，他說「連毛澤東都沒想過世襲」。

金正男聲稱，他對政治沒興趣、不關心，並形容金正日是個嚴厲但情感深厚的父親，對他的寵愛是幼年時連「補顆牙都獲得名車獎賞」。他還替北韓發展飛彈和核武辯解，聲稱錯誤國策是「父親身邊的奸臣們所致」。

主張開放改革 失去金正日信任

對於外界傳言金正男因為二○○一年五月偕妻兒持假護照前往日本觀光，被海關識破而遭驅逐出境，導致金正日大怒而取消他的接班人身分，金正男表示，父親生氣是事實，但事情並沒有這麼單純，因為他透過這種方法去過日本至少五次，就連金正恩也曾持巴西護照去過日本。

金正男九歲就被送去瑞士留學，後來轉往俄羅斯，因此學會英、法、俄、中等四種語言，最精通的是法語。主張北韓應改革開放的他，被認為沾染「資本主義」色彩，身上甚至還有刺青，因此才失去金正日的信任。

訪談編輯指金沒架子 對人缺乏戒心

五味表示，金正男在訪談過程中毫無架子，親切有禮，談吐開朗幽默。五味同時也感受到這位「流亡王子」熱愛自由、孤獨，很珍惜友誼。日本發生東北大地震時，金正男向五味表示哀悼，並為日本輻射問題擔心。

儘管訪談順利進行，但一一年底金正男要求五味暫緩出書，由於當時金正恩即將正式接班，金正男可能不想節外生枝；外界也傳聞平壤當局將對他執行暗殺任務，但五味覺得當時正是出書好時機，可以讓弟弟了解他的想法。金正男並未堅持，但表示不再與五味通訊，此後五味就與金正男失去聯絡。

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  • 出版「父親金正日與我：金正男獨家告白」一書的「東京新聞」編輯委員五味洋治表示，金正男為人親和，可能對人缺乏戒心，才讓殺手有機可乘。（取自網路）

    出版「父親金正日與我：金正男獨家告白」一書的「東京新聞」編輯委員五味洋治表示，金正男為人親和，可能對人缺乏戒心，才讓殺手有機可乘。（取自網路）

  • 北韓領導人金正恩同父異母的長兄金正男，十三日在馬來西亞吉隆坡機場疑似遭兩名女特務暗殺。圖為南韓「韓國聯合通訊社」製作的金正男遇刺過程想像圖。（取自網路）

    北韓領導人金正恩同父異母的長兄金正男，十三日在馬來西亞吉隆坡機場疑似遭兩名女特務暗殺。圖為南韓「韓國聯合通訊社」製作的金正男遇刺過程想像圖。（取自網路）

  • 出版「父親金正日與我：金正男獨家告白」一書的「東京新聞」編輯委員五味洋治表示，金正男為人親和，可能對人缺乏戒心，才讓殺手有機可乘。（法新社資料照）

    出版「父親金正日與我：金正男獨家告白」一書的「東京新聞」編輯委員五味洋治表示，金正男為人親和，可能對人缺乏戒心，才讓殺手有機可乘。（法新社資料照）

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