20萬桶核廢倒台灣海域？ 原能會追查

2017-02-11

〔記者楊綿傑、黃邦平、黃佩君／台北報導〕外電報導，義大利國會調查委員會八日解密軍情單位資料，指稱一九九○年代曾有海運商協助處置危險輻射廢料，其中可能有廿萬桶傾倒在台灣海域。原能會強調從未聽聞，將盡快查證。

義軍情局：海運商處理北韓核廢

中央社報導，義大利當地媒體指國會調查委員會這次解密了六十一份文件中，有一份是關於貿易商柯梅利歐（Giorgio Comerio），二○○四年四月廿一日義大利軍情局報告中指稱，這名商人涉嫌偷運核廢料、走私武器賺取暴利，跟北韓政府合作，從北韓興南地區發跡，還涉嫌以二億二千七百萬美元代價協助處理廿萬桶輻射廢料，文件中認為「這批廢料最後被處置的地點是台灣海域」。

報告還指出，一九八九年到一九九五年間，約有九十艘載運廢料的船隻在地中海沉沒，其中可能包含有毒物質和放射性廢料；二○○三年軍情局向當時義大利總理貝魯斯孔尼報告，有兩艘船把工業廢料和有毒物質運抵索馬利亞。一九九四年有兩名義大利國營電視記者想要深入調查，結果在索馬利亞遭到伏擊喪生。

台電廢料 20年前傳運北韓遭阻

不過在台灣比較為人所知的傳說情節則幾乎相反，台電曾要將廿萬桶低放射性核廢料運到北韓，包含部分存放在蘭嶼的核廢料，一九九七年元月簽約，預計要支付二億六千萬美元給需錢孔急的北韓，且由台灣出資改建北韓礦坑為核廢料處置場，後來消息曝光，在國際反對下無疾而終，二○一三年北韓還打算跨海向台電求償三億台幣。

台電僅表示，沒聽過核廢料傾倒在台灣海域的事，且與台電無關，不便做任何回應。

原能會：整理輻射調查資料研判

原能會輻防處處長黃景鐘表示，首次聽到這個消息，必須先進行了解，目前不便評論。原能會昨晚強調，一九八三年倫敦海洋投棄公約已禁止各國海洋投棄核廢料， 台灣也從未有核廢料海拋作業，已要求駐外人員查證這個報導，將由副主委蔡慧敏召集成立專案小組，積極查證，並整理最近十年台灣海域環境輻射調查資料進行研判。

核工博士賀立維說，大約卅年前，義大利黑手黨承包處理核廢料，卻傾倒在索馬利亞海域，造成嚴重污染，居民無法生活，只好當起海盜。後來附近漁民得到怪病，檢查後發現跟輻射有關。此一消息如果為真，建議政府也應替附近海域工作的漁民做健康檢查。

李登輝時代的政府高層指出，當年完全沒有這方面的消息，台灣海峽屬於公海，相關貨輪若在經過時刻意沿途傾倒有毒物質，確實很難掌握。