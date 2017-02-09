中國要紀念二二八 薛化元諷：紀念什麼
2017-02-09
〔記者蕭婷方／台北報導〕中國國台辦公開表示將舉辦二二八事件七十周年紀念活動。二二八基金會董事長薛化元昨受訪表示，二二八事件為台灣人爭取高度自主，反對不自由的統治政權，若中國共產黨要舉辦紀念活動，更應該發展自由、民主。
促中發展自由、民主
二二八事件始於一九四七年二月廿七日，專賣局查緝員在北市天馬茶房前以暴力查緝私菸，造成一死一傷，民眾前往行政長官公署前廣場請願卻遭國民政府開槍掃射，請願運動遂轉變為反抗政府行動。國民政府派遣軍隊鎮壓屠殺台灣民眾、逮捕及槍決台灣士紳、知識份子，傷亡人數至今未有明確數字，又稱「二二八大屠殺」。
近年來中國與台灣官方雖都以活動紀念二二八事件，但對史實解讀差異大。中國國台辦前發言人李維一就曾於二二八事件六十周年紀念活動上，以「起義」形容二二八，認為事件是中國人民解放鬥爭的一部分，更指台灣紀念二二八的方式是台獨勢力有心扭曲「歷史事實」、製造對立。
兩岸史實解讀差異大
薛化元直言，二二八事件中，中國共產黨員參與人數有限、無扮演關鍵角色。
薛化元強調，二二八事件為台灣人反對國民政府、爭取高度自治，事發後也有二二八受難者逃往中國，如謝雪紅，卻因主張「台灣高度自主」，反成被中國共產黨鬥爭的理由之一；若謝雪紅主張台灣高度自主，都是被中國鬥爭的理由，「那麼中國要紀念二二八什麼？」若要記取二二八教訓，就是要反對不自由、不民主政權。
當年台灣人爭取高度自主
二二八事件時擔任處理委員會宣傳組長、時任台灣省參議會參議員的王添灯孫女黃秀婉直言，以往就曾私下與中方接觸，由於二二八事件精神就是爭取民主，中國為獨裁國家，官方部門私下都說很困難。
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