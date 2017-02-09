美國務卿提勒森：美對台是法律承諾、道德誡命

2017-02-09

〔駐美特派員曹郁芬／華府七日報導〕美國國務卿提勒森在書面答覆民主黨參議員卡登時表示，他有意支持一個中國政策，「台灣人民是美國的朋友，不應該被當成交易籌碼，美國對台承諾既是法律承諾，也是道德誡命。」他並表示，會持續美國的政策並努力確保台海的軍事平衡有利於和平及穩定。

台灣人民是朋友 不應被當成交易籌碼

美國總統川普曾表示，包括一個中國在內，一切都可以談判。日本時報今天報導，提勒森在回覆卡登時不但談到台海，也調整了他在南海問題上的強硬立場。提勒森說，中國不能利用人造島來威嚇鄰居或限制南海的航行與飛越自由，美國會堅持航行與飛越自由，在國際法允許範圍內繼續飛行、航行與作業。若有事故發生，美國及其盟邦與夥伴要有能力限制中國接近並使用這些人造島，以避免對美國及其盟邦和夥伴造成威脅。

提勒森說，若要嚇阻進一步不穩定的行動，美國必須願意接受風險，以便向美國的盟邦和夥伴保證，美國願意和他們站在一起堅持國際法和規範。他會進行跨部門合作，制定政府整體的策略以嚇阻中國進一步的威嚇與造島。提勒森元月在任命聽證會時原本表示，美國將要求中國停止造島，禁止將南海諸島軍事化。

由前歐巴馬政府官員坎貝爾和麥艾文等人組成的一個跨黨派任務編組，今天則在華府的新聞博物館發表給川普政府的中國政策報告。報告中建議，川普政府應該維持一個中國政策，重申三公報和台灣關係法是美國政策的基石，以及美國對台海維持和平與穩定有深遠利益。

前朝官員建議 美應支持台海對話交流

報告中說，川普政府應該歡迎蔡英文政府維持台海現狀的承諾，但對於北京不斷要求台北就台海的長遠情勢說出的特定名詞，美國不應該採取任何立場，美國應支持台海在不受威嚇的情況下進行對話與交流。

麥艾文在發表會上說，川普政府迄今不準備重申三公報做為美中關係的基礎，這造成很大的問題，台灣的兩千三百萬人不應成為交易籌碼，如果台灣開放交易，美國很明白中國想要什麼，這對保障台灣朋友的權益不利。此外，中國在九○年代提醒過大家，台灣議題關乎戰爭與和平，亞洲其它國家並不願意追隨美國，為了台灣問題和中國一戰。

美國前駐中國大使羅德則表示，美國不能再透過兩岸關係的角度來看待台灣，台灣是一個主要的經濟體，一個活躍的民主政體，應獲得尊重和尊嚴。美國政府對於兩岸交流應保持中立，不要堅持特定方程式，他擔心中國可能認為有些趨勢對北京不利，中國已開始向台灣施壓，未來可能加劇。羅德說，他對川普的不可預測性同樣擔憂，對川普處理台海議題不放心。