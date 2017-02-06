台灣、中國軍艦同名 至少四艘
2017-02-06
〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍新型軍艦「西寧」艦在農曆春節前正式服役，還與我國海軍現役軍艦「西寧」艦撞名，但連同西寧艦在內，兩岸至少有四艘現役軍艦同名，未來在海上遭遇的尷尬狀況恐難避免。
軍方官員指出，我國六艘拉法葉級軍艦均以中國大陸各省的省會命名，六艘分別是「康定、西寧、昆明、迪化、武昌、承德」，而中國解放軍海軍計畫生產十四至十八艘的「中華神盾」052D型飛彈驅逐艦，艦名也都是以大陸各省的省會及重要城市命名，其中兩艘的艦名命名為「昆明」、「西寧」，與我拉法葉級軍艦相同。
我拉法葉艦 取名自中國省會
此外，中國也有一艘現役的053型飛彈護衛艦，其艦名為「康定」，也與我國拉法葉級軍艦中的「康定」艦同名。
軍方官員說，我國海軍主要作戰艦艇也以歷史名將的名字來命名，我國現有八艘成功級飛彈巡防艦分別為「成功、鄭和、繼光、岳飛、子儀、班超、張騫、田單」，中國解放軍也有一艘名為「鄭和」的軍艦，但並非作戰軍艦，而是做為遠洋航海訓練艦用途。
除了至少有四艘軍艦同名外，軍方官員說，兩岸軍艦還有以同一城市命名，但因為該城市已被改名，因此並未撞名的例子。他說，我國拉法葉級軍艦有一艘是「迪化」艦，是以中國大陸新疆的省會舊名命名，但中國在建政後，已將迪化改名為烏魯木齊，目前中國解放軍已經建造完成，預計今年服役的一艘052D型飛彈驅逐艦，就命名為「烏魯木齊」艦。
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