在台發現抗藥性 志賀氏桿菌 染上恐致命

2017-02-04

〔記者吳亮儀／台北報導〕別再亂用抗藥性了，小心染上「超級細菌」卻沒藥醫！疾病管制署發現，「志賀氏桿菌」對巨環類口服抗生素「Azithromycin」產生抗藥性，一旦感染就會危及生命。

對巨環類口服抗生素抗藥 出現21例

二○一五年起，歐洲、美國、澳洲都發現志賀氏桿菌出現對巨環類口服抗生素有抗藥性，前年六月起，台灣陸續出現志賀氏桿菌對巨環類口服抗生素產生抗藥性的病例，一年內就出現廿一例，散布在北、中部都會區，廿二歲至四十四歲男性都有。疾管署發現患者有腹痛、腹瀉、發燒、噁心、嘔吐、血便或黏液便等症狀。這項研究結果已刊登在美國疾病控制預防中心最新一期（二月號）的《新興傳染病》期刊。

疾管署副署長羅一鈞表示，這些病例都沒有國外旅遊史，但基因體定序分析結果與歐美流行菌株型別一致，不排除是經由境外移入個案，造成人傳人的散發病例。

羅一鈞表示，志賀氏桿菌可能引發桿菌性痢疾，是世界衛生組織（ＷＨＯ）建議各國優先列入抗藥性監測的七大致病菌之一，過去對抗志賀氏桿菌，常用盤尼西林類的口服抗生素。

專家憂心 持續演化成無藥可醫細菌

目前國內發現的這個菌株，對於「喹諾酮類Ciprofloxacin」、「磺胺類TMP/SMX」、「第三代頭孢子素」還沒有抗藥性，但專家擔心，若抗藥性持續演化或累積，恐將成為無藥可醫的超級細菌。

超級細菌是指濫用抗生素使得細菌抗藥性越來越強，一般抗生素很難殺死它，一旦感染常會引起敗血症、肺炎等併發症，致死率高。

桿菌性痢疾主要流行季節是每年六月至十月，傳染力強，只要吃入十至一百個細菌就可致病。傳播方式包括：接觸帶菌者的糞便後，沒有洗手或沒有清洗指甲間縫隙；帶菌者或病人可藉由直接接觸如握手，或間接由食物、水或污染物質而傳染，亦能經由受糞便污染的遊憩用水，或男男間性行為傳播。

羅一鈞說，桿菌性痢疾目前尚無有效疫苗，提醒大家注意個人和環境衛生。