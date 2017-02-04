在台發現抗藥性 志賀氏桿菌 染上恐致命
〔記者吳亮儀／台北報導〕別再亂用抗藥性了，小心染上「超級細菌」卻沒藥醫！疾病管制署發現，「志賀氏桿菌」對巨環類口服抗生素「Azithromycin」產生抗藥性，一旦感染就會危及生命。
對巨環類口服抗生素抗藥 出現21例
二○一五年起，歐洲、美國、澳洲都發現志賀氏桿菌出現對巨環類口服抗生素有抗藥性，前年六月起，台灣陸續出現志賀氏桿菌對巨環類口服抗生素產生抗藥性的病例，一年內就出現廿一例，散布在北、中部都會區，廿二歲至四十四歲男性都有。疾管署發現患者有腹痛、腹瀉、發燒、噁心、嘔吐、血便或黏液便等症狀。這項研究結果已刊登在美國疾病控制預防中心最新一期（二月號）的《新興傳染病》期刊。
疾管署副署長羅一鈞表示，這些病例都沒有國外旅遊史，但基因體定序分析結果與歐美流行菌株型別一致，不排除是經由境外移入個案，造成人傳人的散發病例。
羅一鈞表示，志賀氏桿菌可能引發桿菌性痢疾，是世界衛生組織（ＷＨＯ）建議各國優先列入抗藥性監測的七大致病菌之一，過去對抗志賀氏桿菌，常用盤尼西林類的口服抗生素。
專家憂心 持續演化成無藥可醫細菌
目前國內發現的這個菌株，對於「喹諾酮類Ciprofloxacin」、「磺胺類TMP/SMX」、「第三代頭孢子素」還沒有抗藥性，但專家擔心，若抗藥性持續演化或累積，恐將成為無藥可醫的超級細菌。
超級細菌是指濫用抗生素使得細菌抗藥性越來越強，一般抗生素很難殺死它，一旦感染常會引起敗血症、肺炎等併發症，致死率高。
桿菌性痢疾主要流行季節是每年六月至十月，傳染力強，只要吃入十至一百個細菌就可致病。傳播方式包括：接觸帶菌者的糞便後，沒有洗手或沒有清洗指甲間縫隙；帶菌者或病人可藉由直接接觸如握手，或間接由食物、水或污染物質而傳染，亦能經由受糞便污染的遊憩用水，或男男間性行為傳播。
羅一鈞說，桿菌性痢疾目前尚無有效疫苗，提醒大家注意個人和環境衛生。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 川普愈罵愈有人看 美國媒體起死回生
- 清大校長賀陳弘續任同意投票 3月初揭曉
- 自由廣場》防止中資操弄媒體斬首
- 竹南龍鳳宮點燈 大湖準備打新丁粄
- 自由廣場》最不正常 最自由
- 自由廣場》原來軍公教分好幾種
- 與菲共停火命令 杜特蒂喊卡
- 激戰！農田水利會長改選 至少四搶一
- 悄悄話 流光
- 伊朗試射彈道飛彈 川普政府祭新制裁
- 山友獲救掏現金答謝 墾丁警消堅辭大禮
- 謝沛恩 揍人最過癮 衣架子撐起Balenciaga 使壞搞笑磨戲路
- 大谷全面退賽 日本隊「經」難過
- 證券行情表、證券表格
- 陳子威槓「禁區猛獸」 璞園尾盤超車
- 護酒駕嗆警察 立委幹部起訴
- 《進擊的鼓手》嚴師變警官 追捕恐攻炸彈客
- 流浪動物零撲殺上路 民團憂棄養潮
- 雲科大創意花燈 前進溫哥華
- 《化育原民播漢風》對聯歧視原民？ 善化公所說誤解
- 可憐娃怕師報復 瞞爸媽7年不敢說
- T-Bike春節超人氣 5月底拚增28站
- 李亞軒網球教室 輸給小小球員
- 月光夢公園 醒時如夢時
- 自由廣場》新台幣 新台灣
- 自由談》總算換人了！
- 中國不鏽鋼 美祭雙反稅
- 沙鹿陸橋髒亂 菸蒂、檳榔渣成堆
- 小小說 靠粉過日子的女人
- 傳藝中心人力緊 研擬每週三休園
- 勇士休到崩壞? 爆冷輸金酒
- 農曆年後竹東出現垃圾長城 居民跳腳
- 《雞年看運勢》命理老師預警 柯Ｐ面臨危「雞」
- 超額教師 桃市教局助培養第二專長
- ISM：美國1月服務業小幅成長
- 花燈下滿地垃圾 網友酸「最美風景」
- 改造兄弟投手群 銳威2步驟
- 自由廣場》郭冠英無「休」可「退」
- 過完農曆新年… 國民黨員數暴增6587人
- 立委蔣萬安 宜蘭設服務處
標題：在台發現抗藥性 志賀氏桿菌 染上恐致命
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email