新國安顧問 罵完伊朗轟歐巴馬

2017-02-03

針對伊朗一月廿九日試射中程彈道飛彈，上任後首次面對媒體的美國國家安全顧問弗林（Michael Flynn）一日表示，伊朗此舉乃「挑釁」，違反聯合國安理會決議，「今天，美國要正式警告伊朗」。他還批評前總統歐巴馬過去未能充分回應伊朗的舉措，讓伊朗膽大妄為，達成的協議也「軟弱無效」。弗林前述發言二日獲得美國總統川普推文呼應，「伊朗已因發射一枚彈道飛彈而正式受到警告，他們應感謝美國與他們達成的那項糟糕協議。」所謂「協議」指的是伊朗在歐巴馬任內以簽署核協議所換取的放鬆制裁，川普估計其價值為一五○○億美元，但白宮並未說明所謂的「警告」所指為何。（路透）