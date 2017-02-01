《焦點評論》先把「老藍男」內閣改一改

2017-02-01

記者鍾麗華／特稿

總統蔡英文在農曆春節期間，從初一到初四連發四天的一元紅包，所到之處展現超高人氣，有媒體形容「排隊人潮看不見尾巴」，似乎和上任八個多月來下滑的民調出現極大落差。今天是春節假期最後一天，蔡總統沒有安排公開行程，或許可趁此思考，新的一年該如何落實所提出的諸多改革？該如何帶領人民走向未來？

蔡政府去年推動各項改革，包括一例一休、同性婚姻、年金改革、追討國民黨產等，遭遇不少抗爭與紛擾。蔡總統曾在臉書形容，「改革就像是一場馬拉松」，不能用跑百米的心情，來面對四十二公里的漫漫長路。她也曾坦言，民眾對改革的不安、不耐與焦慮，是她處理公共議題最大的壓力來源。

在馬政府過去八年擺爛下，民眾期待蔡英文上台後能著手革新，而蔡政府也不負期待，陸續推動各項改革，但民調卻直直落，何以致此？說穿了是過去八個多月的改革，把「簡單的議題複雜化」、「複雜的議題簡單化」，前者如年金改革，後者如同性婚姻，治絲益棼結果，導致爭議不斷，也重傷蔡政府。

今年改革重頭戲在年金上，國是會議上月剛落幕，未來主戰場將轉移到立法院，相關草案預計三月送審。這是蔡政府的關鍵一役，只要年金改革成功，相信民眾對蔡政府的信任會漸趨穩定，民調或許可以止跌回升。就看接下來如何整合各界意見，端出什麼樣的法案？

不過，今年端出各項改革前，民眾最期待的還是「先把內閣改一改」，「老藍男」內閣從去年五二○以來，專拿小菜應付人民，端不出改革牛肉，八個多月來看不出實際績效，早已不符人民期待。若連「一例一休」等政策都講不清楚的部會首長，仍屹立不搖，這是想要考驗人民對蔡政府改革的耐心嗎？