銅鑼灣事件II? 富商否認被失蹤
避居香港三年 肖建華「被回國」
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕控制一兆人民幣資產、富可敵國的中國「明天系」資本幫掌門人肖建華避居香港三年，一月二十七日被多家媒體報導已被中國抓回北京「協助調查」中共高層貪腐，其妻子翌日報警，讓肖建華「被回國」一事曝光。不過，肖建華連續兩日在微信發聲明，指正在國外接受治療，並未被綁架回中國，又說自己是香港永久居民，受香港法律保護。
博聞社報導，中國數十名公安、國安人員二十七日挾持肖建華經口岸合法離開香港，避免前一次銅鑼灣事件非法挾持李波的「境外執法」窘聞，惟肖建華妻子周虹文翌日（二十八日）報警，中國雖說服肖建華妻二十九日銷案，但是香港警方已經將接獲報案、銷案、肖被車輛帶出關等資訊公開，證實肖的離境並非自願。
肖妻報案銷案 微信才報平安又刪
肖否認被綁回中國，三十一日凌晨以其公司「明天控股」微信公眾號稱：「本人肖建華現在國外養病，目前一切安好！明天集團一切業務正常！感謝各界的關心！」此聲明三十一日當天下午被刪除，理由是「涉嫌違反相關法律和政策」。
外國媒體曾經報導，肖建華與中國前國家主席江澤民一派的「太子黨」關係密切。博聞社引述北京消息人士指肖名列中紀委專案組特別名單，與「中共黨內反習集團密切相關」，「歸案已經迫在眉睫」，此次抓捕與十九大鬥爭「反習勢力」直接相關。二○一四年肖及時逃亡香港，即是疑似因為公安高層走漏風聲，自一四年後肖長期包住香港四季酒店，近距離指揮「明天系」。
就此事，香港立法會議員、公民黨籍楊岳橋表示，銅鑼灣書店股東李波被中國跨境執法事件尚未水落石出，肖建華若是被非正常管道帶離香港，即是破壞一國兩制，保安局及律政司應該交代。民主黨籍議員涂謹申亦表示，事涉一國兩制，港警應該澄清是否協助拘捕肖。
中國摩根掌門 四百億人民幣身家
香港媒體「香港01」報導，現年四十五的肖建華為有「中國摩根」之稱的「明天系」實質掌門，個人財富達四百億人民幣，「明天系」一九九九年成立，發展至今，擁有證券、銀行、保險、信託、期貨、基金等，為一完整金融產業鏈，包括九間上市公司，控股、參股三十間金融機構，與德隆系、涌金系並稱中國資本市場三大系，所掌控的資本達一兆人民幣，財富涉及多個中共高層頂尖家族。
肖建華一九七一年出生於山東教師家庭，十五歲進入北京大學，十八歲時擔任北大學生會主席，協助中共化解一九八九年「六四運動」學潮，畢業後經商結交大批中共權貴高官家族，操盤太子黨財富。肖建華行事極其低調，鮮少接受媒體訪問，以妻子來自內蒙的資本起家，在九○年代中國股市即已是股市名人，在中國金融政策不明時，肖以淨資產價格收購上市初期的法人股，時至今日獲益不可以道里計，有中國「J.P摩根」之稱。
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