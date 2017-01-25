扣留逾兩個月 香港將歸還星國裝甲車
2017-01-25
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕新加坡「星光部隊」九輛「Terrex AV-81」裝甲車去年十一月廿三日在台灣完成訓練後，原定藉由貨輪自高雄運返新加坡，途經香港葵涌貨櫃碼頭時，遭當地海關以「涉嫌走私軍火」為由扣留，經新加坡數度向港方抗議後，新加坡外交部昨晚表示，香港當局已完成調查，將歸還這批遭查扣的裝甲車。
新加坡國防部事後派人到香港處理，並對外強調，所有新加坡武裝部隊使用的商業運輸公司，都須遵守嚴格要求，相關作法多年來運作良好，星國政府也多次向香港表達抗議，新加坡總理李顯龍還致函香港特首梁振英，要求港方儘速返還被扣留的裝甲車，香港政府則稱會「按照香港法律處理」。
但外界認為，中國明顯介入此事，藉此表達對台星軍事合作關係的不滿。新加坡除透過管道與中方磋商，在與港方數度接觸後，新加坡外交部表示，梁振英已回覆李顯龍，說明香港已完成調查，將會歸還這批裝甲車，李顯龍則回覆表示感謝香港政府的合作。
香港海關關長鄧忍光說，這批裝甲車及有關設備，將由船公司歸還新加坡。
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