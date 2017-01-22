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美經濟成長目標四％ 專家不看好

2017-01-22

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國新總統川普上任首日，白宮公布以「帶回工作和成長」為題的大膽經濟政策宣示，以達到四％的經濟成長率為目標，並在未來十年創造二五○○萬個新就業機會。這也呼應川普以「美國優先」為基調的就職演說，「買美國貨、僱美國人」，「保護將帶來繁榮和力量」，把工作、邊界、財富和美國夢帶回來。

川普矢言促進經濟成長和就業的主要策略包括：對個人和企業「減稅」、簡化稅制和翻修稅法，以及鬆綁各類聯邦政府監管。美國新任財政部長努勤（Steven Mnuchin）近日在國會聽證會上也指出，應能達到「三％至四％」的可持續經濟成長率。

不過，美國經濟成長率超過四％的年代，要回溯到二○○○年的四．一％；自二○○九年六月脫離全球金融海嘯導致的衰退以來，美國平均每年經濟成長率約二．一％。彭博調查經濟學家預估中值顯示，美國今、明兩年經濟成長率約在二．三％。

即使在財政刺激或其他政策提振下，經濟學家仍普遍對美國能否達到四％可持續性的高成長存疑。美國聯準會（Fed）預期經濟長期成長前景約在一．八％；「債券天王」葛洛斯（Bill Gross）直言，不看好川普設定的經濟成長目標，財政刺激或許可為經濟帶來短期擴張，長期仍需生產力提高才能達成，而這需要靠企業投資和創新。

分析師認為，十年創造二五○○萬個就業機會的說法「誇大」，這意謂著每年創造二五○萬個新工作，不僅超過去年的二一六萬個，也遠高於今、明兩年預估新增的兩百萬個及一八○萬個工作。美國先前最高紀錄是一九九一年三月至二○○一年三月的十年間，共新增二四四○萬個新工作。

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  • 為趕搭美國新總統川普就職熱潮，羅馬拼音為USA的日本九州大分縣宇佐市，二十一日舉行JR宇佐車站（JR Usa Station）更名活動，由宇佐站改為「宇佐AMERICAN站」。圖為民眾戴著川普與卸任美國總統歐巴馬的面具現身宇佐AMERICAN站。（路透）

    為趕搭美國新總統川普就職熱潮，羅馬拼音為USA的日本九州大分縣宇佐市，二十一日舉行JR宇佐車站（JR Usa Station）更名活動，由宇佐站改為「宇佐AMERICAN站」。圖為民眾戴著川普與卸任美國總統歐巴馬的面具現身宇佐AMERICAN站。（路透）

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