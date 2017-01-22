堅忍自持 希拉蕊轉身亦光采

2017-01-22

〔編譯張沛元／綜合二十日外電報導〕對希拉蕊．柯林頓而言，美國第四十五任總統宣誓就職的一月二十日是難熬的一天；當華府國會山莊外的就職典禮會場開始下起雨來，希拉蕊並未如她原本設想在眾人面前手撫聖經宣誓就職，而是與前總統夫婿柯林頓安坐在貴賓席上，目睹那名她深信完全不適合執掌全球最有權勢職位的男人，成為美國的新總統。

參不參加 五味雜陳

身為曾與川普爭奪白宮大位的總統候選人，希拉蕊同意出席總統就職典禮不是個容易的決定。她的前助理透露，希拉蕊曾自認恐怕無法承受親眼見證川普坐上總統寶座的痛苦，但又覺得身為前第一夫人與川普對手，她沒有缺席此一重要場合的理由；希拉蕊面臨極大壓力，該前助理說，因為她知道無論她個人對這天會有任何情緒反應，她都必須現身就職典禮，藉此傳達政權和平轉移的民主真諦。

就在柯林頓伉儷抵達國會山莊前的同一時間，總統車隊也正沿著賓州大道駛向國會山莊，其中一輛車內坐著先後粉碎希拉蕊總統夢的兩名男子——新總統川普與即將卸任的歐巴馬。希拉蕊一身雪白，這是當年美國婦女爭取投票權的代表色；就職大典司儀在柯林頓伉儷現身時宣布「美國第四十二任威廉．傑佛遜．柯林頓與尊貴的希拉蕊．羅德漢．柯林頓」蒞臨，但這顯然不是希拉蕊及其支持者最想聽到的頭銜。

除了偶爾與舞台上其他達官顯要寒暄，坐在川普後方的希拉蕊在典禮中始終堅忍自持，該有的起身致敬與鼓掌等禮節一樣也沒少，但川普在他的那篇有如競選演說的就職演說中，卻完全沒有提到希拉蕊。一直到了宣誓典禮過後在國會雕像廳舉行的午宴上，競選期間威脅要把希拉蕊關起來、狂虧柯林頓的性醜聞、勝選後也不斷酸希拉蕊的川普，才終於對昔日對手說了幾句好話。

「得知柯林頓總統與希拉蕊國務卿今日大駕光臨，我深感榮幸」，川普要求兩人起身接受眾人致敬，並表示他相當敬重柯林頓與希拉蕊。

在午宴上與希拉蕊同桌的共和黨參議員康寧說，希拉蕊看起來神采奕奕，但倒是抱怨了一下政治的酸諷現象。康寧說，希拉蕊希望美國政壇能有更多共識以及人人都能有其看法，但不需要如此惡毒。共和黨籍眾議員查菲茨應該沒聽到希拉蕊這番話，他在個人Instagram上貼了與希拉蕊在就職典禮上握手的電視畫面截圖，卻在圖說中寫道：「好高興她不是總統。我感謝她（為國）服務與祝她好運。調查繼續。」查菲茨是調查希拉蕊電郵門事件的眾院監督與政府改革委員會的主席。