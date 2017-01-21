川普上任第1槍 廢歐巴馬政策

2017-01-21

將首簽行政命令 實現邊界築牆、打擊非法移民…

〔編譯張沛元／綜合十九日外電報導〕美國總統川普二十日入主白宮後的當務之急，首推簽署多項兌現其競選承諾、無須國會同意便可施行的行政命令，包括打擊非法移民、在美國與墨西哥邊界興建高牆，以及推翻卸任的歐巴馬總統任內的若干政策。

川普發言人史派瑟十九日針對川普上台後會有何行動表示，不單只是上台後的第一天，川普連在第二天與第三天也會力行改變，「我想各位會在未來幾天與幾週看到（改變）」。

對政治素人川普而言，簽署行政命令除了讓他有企業首席執行長的熟悉感，也能在日後的漫長府會立法角力過程之前先一嚐勝利果實，同時展現他能不受制於華府政治僵局，採取行動。

川普政權移交小組的匿名成員透露，川普顧問團已整理出兩百多項可簽署施行的行政命令供川普參考，內容包括歐版健保、氣候與能源、移民、美軍關達那摩灣監獄、聯邦政府人事以及其他許多議題。目前並不清楚川普會在哪些行政命令上簽名，但預料川普簽署的首批行政命令，會是推翻卸任總統歐巴馬在八年任內簽署的將近三百項行政命令的一部分。

預料川普上台後就會簽署行政命令，落實在美墨邊界蓋高牆的競選承諾，此外還會採取措施限制來自拉丁美洲的尋求庇護者入境美國，包括撤銷歐巴馬允許超過七十萬名童年時被帶到美國的非法移民可在美求學與工作兩年。預料川普的做法應該是等兩年寬限期滿後不再續延，而非直接立即逮捕與遣返這些非法移民。

此外，預料川普還會限制來自特定國家人士入境美國，直到美國設立能過濾伊斯蘭極端主義者的系統為止。川普在競選期間曾主張禁止穆斯林入境美國，但預料他針對入出境所下達的行政命令，應該會針對入境者的國籍而非宗教信仰。

預料將通知退出ＴＰＰ

針對歐巴馬的招牌政績「跨太平洋夥伴協定」（ＴＰＰ），預料川普將正式通知美國打算退出ＴＰＰ，以及與加拿大及墨西哥重新談判北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）；至於因歐巴馬簽署三項行政命令而開始關閉的古巴關達那摩灣美軍監獄，競選期間就力主該監獄繼續運作的川普，也可能會簽署相關行政命令以推翻歐巴馬的決定。

此外，預料川普還可能會宣布凍結聯邦政府人事招募、推翻歐巴馬對聯邦政府承包商的要求、延緩預定四月生效的一項勞動部規定、要求所有內閣部門暫緩實施與歐巴馬的遏止碳排放到打擊氣候變遷等相關命令，以及繼續禁止對他的政權移交小組成員進行遊說。