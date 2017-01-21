就職典禮 第一夫人穿出極簡風 有賈姬影子

2017-01-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國新第一夫人梅蘭妮亞廿日選擇淺藍色系Ralph Lauren洋裝出席夫婿的就職典禮，搭配高跟鞋、長手套，全身上下除了一對鑽石耳環外，沒有其餘珠寶，保持極簡風格，但依然貴氣逼人。英國每日郵報給予梅蘭妮亞的衣著極高評價，也指出她的衣著與一九六一年甘迺迪總統就職時，其夫人賈桂琳所穿著服裝極其類似，顯然有效法賈姬之意，更彰顯她是一位時尚導向的第一夫人。

音樂會著軍裝外套 展現高衣Ｑ

受爭議百出的夫婿影響，梅蘭妮亞原本找不到人為她治裝，但是這位過去叱吒伸展台的第一夫人，終在最後一刻，遇到不屑「時尚政治」的西班牙裔女設計師，讓她在前一天慶祝川普就職第一戰就驚豔全場。

十九日於華府林肯紀念堂舉行的音樂會，梅蘭妮亞充分流露「高衣Ｑ」，成功打響第一夫人時尚前哨戰：軍裝風黑色外套，搭配全黑及膝修身洋裝，展現幹練的一面；光滑布料則襯托她的女性特質，完美詮釋剛柔並濟，似乎娓娓訴說梅蘭妮亞對自身第一夫人角色的期許。事實上，這件軍裝式外套當天稍早已先亮相，梅蘭妮亞穿著它陪川普去維吉尼亞州阿靈頓國家公墓出席獻花儀式，低調中帶有致敬意味，時尚功力十足。

十九日為準第一夫人「衣Ｑ」暖身就擊出全壘打的是出生在美國，具有哥倫比亞、委內瑞拉血統的紐約設計師費拉里（Norisol Ferrari），沒有顯赫背景且名氣不大，除了珍惜這次機會，更因「絕對反對任何方式的歧視」而出面，「對我而言，賦予女性權力才是最重要的事」，矢言要讓梅蘭妮亞發出「自己的聲音」，但是費拉里不願透露去年十一月總統大選票投何人。