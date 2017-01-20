勞保費率增至18％「加薪更難」
學者憂會讓年金改革破功
〔記者鄭琪芳、羅倩宜／台北報導〕年金改革辦公室公布方案，勞保費率及公教退撫提撥率法定上限擬提高至十八％，並逐年調升○．五％或一％，最高擬調高至十八％。對此，工總質疑，「一例一休剛上路，年金跟著來」，勞資負擔都增加，將加倍衝擊經濟；學者則直言，年金改革應從延後退休、降低給付著手，目前沒有調高保費的必要，不應再加重人民負擔，「這樣做會讓年金改革破功」。
工總質疑勞資負擔更加重
根據「二○一七年金改革方案」草案，勞保費率法定上限提高至十八％，且費率自二○一八年起每年調升○．五％，於二○二三年檢討是否與勞工退休金整併；如果無更佳方案，且精算未來廿年保險基金餘額不足支應保險給付，每年繼續調高一％至十八％（二○二八年）。
公教退撫基金提撥率法定上限也提高為十八％，費率自方案實施後逐年提高一％，並於費率達十五％時，檢討整併公保的可行性，訂定最適費率；如無更佳方案，費率再逐年調高至十八％。此外，年金總費率（勞保加勞退、公教人員保險加公教人員退休或教育人員退休制度費率）應以不超過廿％為原則。
郭明政：調高費率沒急迫性
年金改革委員會委員、政大法學院教授郭明政直言：「調高費率沒有急迫性，現在不該去捅馬蜂窩！」他說，自二○○八年起，勞保費率已逐年調高，勞保在二○二七年以後才會有收支不平衡的問題，二○二五年再檢討費率即可，目前沒有調高費率的必要，不應加重人民的負擔。
郭明政認為，退撫基金提撥率調高也沒意義，因為最終都是納稅人負擔；公保費率甚至可考慮調降，因為目前公保收入大於支出。他強調，年金屬於社會保險，不應當成私人保險來精算，社會保險應採「隨收隨付」，不需要大量準備金，調高費率累積龐大準備金，只是讓政府拿去買股票、操縱股市。
郭明政表示，年金改革應從延後退休及降低給付著手，現在不應調高保費，現在工作世代不僅要納稅、繳保費，還要超繳保費，這是低薪問題的元兇之一，人民已經很辛苦，調高費率將雪上加霜，「蔡總統曾說不要增加人民的負擔，這樣做是違背承諾」。
工總建議雇主負擔降至五成
工總表示，目前勞保費率九．五％，每年調漲○．五％，以雇主負擔七成換算，每年全台企業要增加五八一億元支出，「一例一休才大幅增加雇主支出，年金馬上跟著來」，不僅對資方不利，勞工負擔同樣增加，且資方將無力加薪，結果就是薪水沒漲，勞工負擔卻加重，消費更加緊縮，加倍衝擊經濟。
工總認為，勞保費率每年調高○．五％或一％，速度過快，一下子整個社會負擔太沉重，建議以每年調漲○．三％為限，對經濟、社會的衝擊較小，同時建議雇主負擔比率由七成降至五成。
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