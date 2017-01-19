黨產會查史料：蔣宋美齡曾任黨職
2017-01-19
向國史館調閱「大溪檔案」文獻
〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會三月即將召開聽證會，調查婦聯會是否為國民黨的附隨組織。為找出婦聯會與國民黨的關聯，黨產會近日向國史館調閱「大溪檔案」相關歷史文獻，將從「人事」及「財務」兩大方面著手處理，也查出蔣宋美齡曾擔任國民黨黨職。
婦工會指導長 統合所有婦女團體
黨產會主委顧立雄表示，黨產會已向婦聯會要求提供歷年主委、會員名冊及會議紀錄，但婦聯會皆未提供，但調查不會只侷限於要求婦聯會提供的資料，會從國史館典藏的「大溪檔案」，及總裁批簽、蔣介石日記、國民黨黨史館資料，一一尋找婦聯會與國民黨相關證據。
顧立雄說，大溪檔案有關婦聯會的部分，國防部、外交部等各行政機關過往補助婦聯會的資料，都是追查重點，目前已在蔣介石的總裁批簽看見關於「勞軍捐」的事宜。
顧立雄指出，根據相關史料，婦聯會創辦人蔣宋美齡當過婦女工作會的指導長，這是國民黨中央政策委員會所設的指導長，讓蔣宋美齡來統合所有婦女團體，「這代表蔣宋美齡不是沒有擔任黨的職務！」
顧強調，國民黨給蔣宋美齡創設了指導長的位置，負責統籌婦女工作指導，這是有黨職的職務，黨產會將從史料文獻證據去認定婦聯會是否為國民黨附隨組織，並依據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」調查婦聯會在「人事」和「財務」上，是否曾受到國民黨控制。
若婦聯會不被認定為國民黨的附隨組織，婦聯會所收取的勞軍捐該如何處理？顧表示，黨產會主要負責附隨組織的認定，若非附隨組織，則是由內政部負責，也會有相關人民團體法處理。
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