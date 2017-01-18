美國前駐聯合國大使波頓 籲川普政府 重新檢視一中
2017-01-18
〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國前駐聯合國大使波頓昨呼籲美國新政府重新審視「一中政策」。波頓並說，中國好戰使得亞洲情勢與以往大不相同，與台灣發展更緊密的軍事關係，是維護美國核心利益的重要步驟，若中國不同意，「透過一切手段來談吧」！
與台發展更緊密軍事關係
美國候任總統川普將於廿日上任，共和黨鷹派人士波頓曾為國務卿熱門人選之一，他昨投書「華爾街日報」呼籲美國新政府，在上海公報實施四十五年後，現在已經到了重新審視「一中政策」的時候。川普曾說「一中可以談判」，波頓直言，談判絕非「華府給、北京拿」，也非反映一九七二年的景況，而是必須策略性地反映二○一七年的現況，這個現況除了貨幣及貿易問題外，當然也包括台灣。
中國若不同意 就談判吧
波頓呼籲，美國政府不要怕與中國談判，如果中國不同意，「透過一切手段來談吧」！
波頓指出，亞洲情勢與以往大不同，幾乎所有鄰國都認為中國在擴軍，且有好戰傾向；包括中國視南海為內海、建置軍事基地與劃設東海防空識別區（ＡＤＩＺ）等。他認為中國航母遼寧艦日前通過台灣海峽，部分原因是對「川蔡通話」事件的回應；而更重要的是，台灣與中國的關係已發生根本性改變，「上海公報顯然過時了」。
對美國來說，波頓指出台灣比沖繩或關島更靠近中國與南海，美國若需快速部署，台灣具有更靈活的戰略地位；他強調，保證航行自由、威懾軍事冒險、防止單方面領土吞併等，是美國在東亞地區的最大核心利益。
波頓主張，美國應與台灣發展更密切的軍事關係，將是維護美國核心利益的關鍵步驟，他建議美國新政府，不僅應該提升台美雙邊外交關係位階，美國更可採取具體步驟協助提升自身利益，包括增加對台軍售、恢復軍事人員駐台及軍事設備資產等，提升美國在東亞的軍事能量。
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