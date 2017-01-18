女飛官、女狙擊手 不讓鬚眉

2017-01-18

〔記者涂鉅旻／台中報導〕國軍昨進行春節戰備演練，包括首位AH-1W攻擊直升機女飛官、陸軍航空六○二旅中尉飛行官陳品棻，以及二三四旅中士狙擊手歐子瑄、中士觀測手游真妮，都是場中的吸睛「嬌」點。

談起駕駛攻擊直升機和通用直升機間的差異，陳品棻說，通用直升機主要用於救災和運輸，攻擊直升機則用於攻擊，武器系統比較複雜，常貼地飛行，須花多一點時間學習，未來她期待儘快成為阿帕契攻擊直升機的飛官。

歐子瑄、游真妮則是少見的女性狙擊手、觀測手搭檔，歐說，她每天都會和游做互動及訓練，慢慢配合默契；游真妮形容兩人是「心有靈犀」。

國軍也安排「神龍小組」進行五千英尺七人定點跳傘課目，有趣的是，成員之一的中士梁哲銘，正是歌手梁文音的弟弟。