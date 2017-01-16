染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力

2017-01-16

港民運人士訪台 遭暴力滋擾

〔記者鄒景雯、邱奕統、朱沛雄、呂伊萱／綜合報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港議員羅冠聰等人七日入境台灣時遭到幫派與統派人士「暴力接機」，「白狼」張安樂之子張瑋等人也涉及此案，立委認為此案不單純，顯然是有政治動機，甚至是中國政治力介入；警政署長陳國恩受訪指出，政府已召集警政署、法務部、檢察系統、調查局等國安團隊開會研商，將追出幕後指使者，徹查境外勢力擾亂台灣社會秩序問題。

台黑幫涉入 疑中國下指導棋

竹聯幫大老、中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂次子張瑋，涉嫌於七日在黃之鋒等人來台時參與暴力滋擾，張瑋八日到案應訊後被請回，檢警原訂十一日再度傳喚張瑋，卻發現他於十日下午出境到香港轉往中國深圳，張瑋昨搭機返台後，即被帶往桃園地檢署應訊，訊後依妨害公務罪嫌將他以十萬元交保，並限制住居、出境。

張瑋稍早被媒體詢問是否有動手時回應表示：「我沒有動到手，有人受傷嗎？」

據了解，檢方再度傳訊張瑋，除釐清暴力滋擾案情，也訊問了解他此番前往中國的目的。由於黃之鋒此行，罕見的出現竹聯、四海台灣兩大黑幫合流趕赴機場試圖暴力相向，且來台班機時刻、行程都被黑幫份子事前掌握，引起警方及國安單位疑有中國政治力介入，對台灣黑幫下指導棋，打擊香港民運人士。檢警將細查幕後案情，釐清是否有中國政治勢力介入。

警政署長宣示 嚴查幫派介入

陳國恩在受訪時表示，經警方掌握，確實有兩個幫派涉入參與這次的人民團體活動，而幫派介入這次個案有沒有合流或勢力介入的情況，政府檢、警、調、國安單位已經擴大清查，並列入重點目標，警方也會積極清查任何幫派有無假借包裝名義而介入滋擾破壞事件，如果有幫派假借政治議題而對社會大眾造成不安，與聚眾干擾不法行為，警方不會寬容。

立委促嚴辦 揪出幕後主使者

民進黨立委陳其邁指出，黃之鋒等人來台，班機時刻與行程都被黑幫事前掌握，可見是對岸把資訊給台灣這邊負責的人，加上這些組織長期特定「反台獨」，他認為已是非常明顯地「與中國進行政治合作」，裡應外合威脅恐嚇黃之鋒等人，他要求法務部與警政署「硬起來」，捍衛民主、強力掃蕩黑幫！

時代力量立委徐永明指出，這絕對不是幾個幫派份子的個人行為，而是背後有強烈政治動機的「整套匯流作為」，目的就是要羞辱、恐嚇黃之鋒等人與民主交流活動。他強調，這案子一定要「往上辦」，查出幕後協調人、主使者、施暴動機與金援來源，不能放任暴力份子威脅台灣的民主自由。民進黨立委李俊俋也說，最重要的是要「揪出幕後主使者」。