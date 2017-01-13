川普拒CNN提問 嗆「你們做假新聞」

2017-01-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國候任總統川普十一日召開當選後的首次記者會，完全不掩飾自身對特定媒體的好惡，他直接點名「美國有線電視新聞網」（ＣＮＮ），以及網路新聞「Buzzfeed」報導毀他名譽的「假新聞」，並且拒絕ＣＮＮ記者的提問，其發言人還威脅趕走記者，現場氣氛劍拔弩張。

川普於自家川普大樓召開記者會，現場湧入超過兩百五十名記者，講台前特地拉起管制線。記者會前日，「BuzzFeed」披露了一份長達三十五頁、未經證實的文件，聲稱俄國政府秘密支持川普，並且掌握他淫穢性癖好的情資。ＣＮＮ也報導此事，但對爆料內容避而不談，僅稱俄國情報機構宣稱掌握川普把柄。

對此，川普與候任副總統彭斯和白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer），輪番砲轟ＣＮＮ及「Buzzfeed」報導不負責任的假新聞。川普甚至撂下狠話：「『Buzzfeed』將自承後果。」

此時氣氛緊繃，ＣＮＮ記者阿科斯達（Jim Acosta）在台下舉手提問：「既然你攻擊了我們，請給我們一個提問機會。」不過，川普毫不領情地表示：「下一個，繼續。不是你，你們這個媒體非常差勁。」

川普擺明不給ＣＮＮ提問，置之不理，手指其他記者。他喊著：「安靜一點，別這麼無禮。我不會給你提問，你們做的是假新聞。」事後，阿科斯達在ＣＮＮ節目上指出，川普發言人史派瑟威脅他，若敢繼續提問，將把他趕出記者會。不過，在有關情報機密外洩的問題上，川普還是接受了ＣＮＮ另外一位記者的提問。

ＣＮＮ反擊︰歡迎指正

ＣＮＮ稍後發表聲明，要求川普尊重美國憲法修正案第一條，保護言論自由，還說「既然川普交接團隊中的某些人強烈批評我們的報導，我們鼓勵他們明確找出我們報導不實之處」。ＣＮＮ主持人泰普（Jake Tapper）則痛批，川普不該把ＣＮＮ和「BuzzFeed」混為一談，因為ＣＮＮ未報導指控內容。

相較之下，川普對其他媒體客氣許多。他盛讚自由派媒體《紐約時報》，不做未經獨立證實的報導。另外，他也特別禮遇極右派「布萊巴特新聞網」記者，為他預留前排座位。