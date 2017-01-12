測謊害冤獄 監院促查調局李復國20年測案
〔記者林良昇、邱俊福／台北報導〕法務部調查局前測謊專家李復國，經監察院調查，發現他測謊的多宗重大案件，包括「江國慶案」、「呂介閔被訴殺人案」、「空軍桃園基地彈藥庫失竊案」等，有重大瑕疵，監察院昨通過調查報告，要求行政院重新檢視李復國退休前廿年，所作測謊有無判讀或程序瑕疵。
3大測謊案 被其他單位打臉
一九九九年十月空軍桃園基地指揮部彈藥庫遭竊八箱六五式步槍子彈及超強穿透力鋼芯彈，將近九千發，空軍司令部早期的反情報隊偵辦，三名軍人未通過李復國的測謊，遭軍方屈打成招，短短三天「查出」空軍基地蘇姓、羅姓補給兵及王姓駕駛兵涉案，接著供出蘇兵的練姓姊夫、華姓少年涉案。
但軍方追不出失竊彈藥，只好將兩兵交給刑事警察局測謊專家林故廷（現任新北市警局鑑識中心主任）複測，兩兵一見林就下跪，直呼「不是我做的」，林故廷施測「有無犯案」，沒想到兩兵都通過測謊，告知軍方，軍方要求林也對另三名對象測謊，也都通過，和李復國完全相反。
最後警察逮到四名真嫌，起出失竊彈藥，才真相大白；反情報隊遭監察院糾正，七名隊員吃上刑求官司。
而「呂介閔被控涉內湖裸屍案」，呂的女友下體驗出呂的精液，左胸一枚齒痕也與呂男咬痕相符，法醫研判「仇恨性咬痕」，呂被以殺人罪起訴，但一審認為李復國作的測謊過程草率，以證據不足為由判無罪，二審維持無罪，但更一審改判十一年，更三審判十三年，最高院駁回上訴定讞後，高檢署前年重新鑑定當年保存齒痕上的唾液ＤＮＡ，因技術進步，當年驗不出的ＤＮＡ，終告確認Ｙ染色體非呂所有，裁定釋放呂男，高等法院再審後呂男終獲改判無罪。
江國慶測謊未過 遭槍決冤死
至於「江國慶案」，也是反情報隊偵辦，李復國負責測謊四名軍人，其中只有江國慶未通過，軍方隨即刑求江國慶，認定是江所犯，隔年執行槍決，江國慶冤死，江家獲賠史上最高的一億三百多萬元賠償金。
監院綜合三大案，指李復國進行測謊鑑定，有「判斷是否說謊的標準模糊」等七大缺失。離譜的是，李復國施測案件中，經其他單位測謊，結果竟完全不同，例如彈藥庫失竊案，李復國測謊三名軍人都沒通過，交給刑事警察局專家林故廷施測，三人均通過測謊；至於呂介閔案，呂也沒通過李復國的測謊，但在刑事警察局由林故廷施測時則通過，而案件後來發展，也都與林所測結果相符，而與李所測結果相違。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 花蓮新城深夜追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 崇蘭昌黎殿不拜韓愈 新廟續奉三山國王
- 減產協議推不動 油價震盪
- 187INC供養音樂 經營副業各自精采
- 關渡大橋改動線 機車繞路惹怨
- 飛柔發紅包 ─萬元年貨禮金週週抽
- 社論》神聖事業的「退場」機制
- 魏如萱樂活北歐 迷上芬蘭浴冰火五重天
- 超過7成南韓人想移民 主因是這個...
- 川普勝選後首場記者會 俄羅斯陰影揮之不去
- 中嘉TBC東森 3案須辦公聽會
- 單飛鼓鼓 要用什麼角色回歸MP!
- 鐘靈裁併校舍活化 埔里公所願價購
- 歐巴馬淚眼告別︰我們做到了
- 義國總理心血管阻塞送醫 緊急手術恢復良好
- 〈實現我的旅遊夢〉東南亞小杜拜─驚豔汶萊
- 散熱廠三雄 去年營收新高
- 機車好行 兩車道內線不再禁行
- 立院換地案無共識 四月再議
- 楊千霈生子聖地度蜜月 預約龍鳳胎
- 1例1休人力吃緊 校園保全、供餐都成問題
- 定期定額買股16日上路 券商憂大股東趁機出貨
- 成棒經典賽》施博詠致勝轟 台電晉決賽
- 翟本喬談和沛裁員 承認自己外務太多
- 駁主張改台灣國民黨／吳辦控黃復興幹部 造謠汙衊
- 天、地、神尊攏系伊？ 當庭邀檢座靈修
- 花蓮交岔路口車禍 佔交通事故7成
- 自由廣場》洗手間與提款機 看見中港台不同
- 兩公約成免死金牌？6年法院引用1095次
- 姦殺前女友、勒死她媽媽 役男三度判死
- 長照缺人缺配套 恐淪照顧貧窮化
- 覆鼎金殯葬違建 強力拆除
- 無碼片賺4億 台籍女社長被逮
- 媒體稱被俄抓住小辮子 川普斥為假新聞
- （嘉義）農會代表選舉 六腳參選爆炸
- 教師集體請假抗議年改 籲市長代發聲
- 球隊找「外」援》中信借重鈴木尚廣? 攏是謠言！
- 8旬嬤收偽鈔倒賠 網友買光她的菜
- 竹北外環道通了 汽機車竟逆向上路
標題：測謊害冤獄 監院促查調局李復國20年測案
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email