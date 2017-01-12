測謊害冤獄 監院促查調局李復國20年測案

2017-01-12

〔記者林良昇、邱俊福／台北報導〕法務部調查局前測謊專家李復國，經監察院調查，發現他測謊的多宗重大案件，包括「江國慶案」、「呂介閔被訴殺人案」、「空軍桃園基地彈藥庫失竊案」等，有重大瑕疵，監察院昨通過調查報告，要求行政院重新檢視李復國退休前廿年，所作測謊有無判讀或程序瑕疵。

3大測謊案 被其他單位打臉

一九九九年十月空軍桃園基地指揮部彈藥庫遭竊八箱六五式步槍子彈及超強穿透力鋼芯彈，將近九千發，空軍司令部早期的反情報隊偵辦，三名軍人未通過李復國的測謊，遭軍方屈打成招，短短三天「查出」空軍基地蘇姓、羅姓補給兵及王姓駕駛兵涉案，接著供出蘇兵的練姓姊夫、華姓少年涉案。

但軍方追不出失竊彈藥，只好將兩兵交給刑事警察局測謊專家林故廷（現任新北市警局鑑識中心主任）複測，兩兵一見林就下跪，直呼「不是我做的」，林故廷施測「有無犯案」，沒想到兩兵都通過測謊，告知軍方，軍方要求林也對另三名對象測謊，也都通過，和李復國完全相反。

最後警察逮到四名真嫌，起出失竊彈藥，才真相大白；反情報隊遭監察院糾正，七名隊員吃上刑求官司。

而「呂介閔被控涉內湖裸屍案」，呂的女友下體驗出呂的精液，左胸一枚齒痕也與呂男咬痕相符，法醫研判「仇恨性咬痕」，呂被以殺人罪起訴，但一審認為李復國作的測謊過程草率，以證據不足為由判無罪，二審維持無罪，但更一審改判十一年，更三審判十三年，最高院駁回上訴定讞後，高檢署前年重新鑑定當年保存齒痕上的唾液ＤＮＡ，因技術進步，當年驗不出的ＤＮＡ，終告確認Ｙ染色體非呂所有，裁定釋放呂男，高等法院再審後呂男終獲改判無罪。

江國慶測謊未過 遭槍決冤死

至於「江國慶案」，也是反情報隊偵辦，李復國負責測謊四名軍人，其中只有江國慶未通過，軍方隨即刑求江國慶，認定是江所犯，隔年執行槍決，江國慶冤死，江家獲賠史上最高的一億三百多萬元賠償金。

監院綜合三大案，指李復國進行測謊鑑定，有「判斷是否說謊的標準模糊」等七大缺失。離譜的是，李復國施測案件中，經其他單位測謊，結果竟完全不同，例如彈藥庫失竊案，李復國測謊三名軍人都沒通過，交給刑事警察局專家林故廷施測，三人均通過測謊；至於呂介閔案，呂也沒通過李復國的測謊，但在刑事警察局由林故廷施測時則通過，而案件後來發展，也都與林所測結果相符，而與李所測結果相違。