「美國現任政府的人」也在場…蔡的午餐會 我方有不能說的無奈
〔特派記者蘇永耀／宏都拉斯報導〕蔡英文總統「英捷專案」過境美國休士頓期間，與美國共和黨陣營互動頻密，總統並與美國傳統基金會創辦人佛訥、傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼、前亞太副助卿薛瑞福等人進行午餐會。但府方僅低調證實確與「美方朋友」餐敘，否認上述名單，一位參與午餐會的高層官員則透露，這是因為有「美國現任政府的人」也在餐會上，我方有不能說的無奈。
總統一行在休士頓過境停留一晚，期間與即將執政的共和黨陣營人士密集晤談。對於總統是否與川普團隊人士午餐會？隨團的國安會副秘書長曾厚仁在總統專機上僅說：「沒有跟川普團隊的人見面，我們是有跟美方的一些朋友見面。」媒體追問：「是否有與薛瑞福見面？」曾厚仁說：「基於雙方默契及對美國朋友的尊重，這部分不作進一步的說明。」
媒體再度詢問：「是否有與川普外交團隊及交接團隊見面？」曾僅稱：「基於雙方默契，不能明確告知有哪些人。」
府稱基於默契 不能明說見哪些人
消息人士則指出，蔡總統在下榻的ＯＭＮＩ飯店，與佛訥等人進行午餐會，餐會中針對近期台海情勢及台美關係有深入討論。但總統府為此發出聲明，指有關與佛訥等人午餐一事，是不正確的報導。
不過，一位參與午餐會的高層官員透露，這是因為有「美國現任政府的人」也在餐會上，基於承諾，我方有不能說的無奈。
美國正值政黨輪替交接階段，蔡英文政府與美國新舊政權的互動上，分寸如何拿捏，也得費心講究。
曾厚仁在說明蔡總統在休士頓的行程時也提到，總統抵達下榻飯店後，和美國在台協會理事主席莫健有簡單會談。莫健提到，美方對於台美關係的重視，在政權移轉重要時刻，美方也持續勸說中國大陸，希望能恢復跟台灣的對話。總統則感謝美方對這次過境的安排，期盼跟美國新政府的關係能夠進一步提升，並感謝歐巴馬總統的行政部門，對台美關係的重視跟實際的提升。
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