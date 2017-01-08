來台交流 統派抗議嗆滾回去// 香港民主派：不會被打倒

2017-01-08

黃之鋒入境 險遭黑衣人毆

〔記者彭琬馨、朱沛雄、邱俊福／綜合報導〕香港三位立法會議員羅冠聰、朱凱迪、姚松炎與香港眾志秘書長黃之鋒等人，應時代力量邀請來台出席論壇活動，黃之鋒一行昨凌晨搭機抵台後，卻分別在機場與活動現場遭到愛國同心會與中華統一促進黨等統派團體人士抗議，黃之鋒在機場甚至險遭黑衣男子毆打。羅冠聰表示，愛國同心會等抗議團體憑空捏造仇恨，讓仇恨在社會中流傳、造成傷害，他們不會因這些打擊而怠惰。

警政署長：依法嚴辦不寬貸

對於黃之鋒等人在民主台灣面臨暴力威脅，警政署長陳國恩表示，只要經過蒐證，確有違法之虞，警方都會依法嚴辦，絕不寬貸。

愛國同心會與中華統一促進黨等統派團體，號召近兩百多名成員前往機場抗議黃之鋒一行，航警局前天傍晚得知這項抗議情資後，即在第一航廈外設置陳抗區，並在第一航廈入境內外大廳部署警力，同時有多名便衣警員陪同黃之鋒等人入境，但仍有多名抗議人士混進入境大廳，待黃等人入境時，數名戴口罩的黑衣男子突然衝上前欲毆打黃之鋒，但被警方攔下壓制，並將黃之鋒等人護送上車離開。

稍晚在「時代眾志．自決力量─台港新生代議員論壇」場合，中華統一促進黨也號召數十人至現場舉牌抗議。

朱凱迪受訪時強調，統促黨企圖操作港獨與台獨議題，但若因此在言論上自我約束，也愧對他們所代表的人民聲音；黃之鋒則認為，來之前沒想到會面臨這樣的情況，這些統派團體的行為，其實彰顯反對公民社會的人民素質有多低落。

林飛帆：中共擔憂港台民主

學運領袖林飛帆表示，過去在學運期間也曾面臨白狼等人的抗議行動，但都沒有像昨天機場的行動如此激烈，這次香港朋友來有這麼大的動作，他認為「有點太過」，顯示中共對港台雙方民主經驗交流有很多擔憂，呼籲中國應正視為什麼台港公民運動與社會會產生這麼大的連結，「不是我們自己操作出來的，而是中共壓迫所導致」。

時代力量黨主席黃國昌批評，民主力量的串聯沒這麼可怕，中國政府與其思考如何打壓台港兩地民主交流活動，不如想想怎麼促進中國社會內部民主化。

對於抗議人士的脫序行為，陳國恩表示，黃之鋒雖未遭到毆打，但警方正逐一檢視蒐證錄影帶，只要有違法便會嚴辦，目前只要黃之鋒等相關人士到哪，警方都會派員加強保護。航警局表示，在檢視蒐證畫面後，已經掌握五、六名滋事者身分，航警局將以民航法及社會秩序維護法依法究辦。

黃之鋒等人今將繼續出席時代力量的論壇活動，預計結束後返回香港。