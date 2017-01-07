庇護工場：考慮假日歇業
〔記者張凱翔／台北報導〕農曆春節將近，庇護工場無不抓緊送禮商機，經營者設法讓商品重新包裝行銷，但在「一例一休」衝擊、大環境不佳情況下，社福團體直言，業績和去年相比掉了兩成，人事成本增加也讓工場經營困難，甚至考慮假日歇業，呼籲北市勞動局能再給予多一些協助。
唐氏症基金會公關張菁菁表示，因為大環境不佳，光去年業績就掉了兩成，加上一例一休衝擊，覺得勞工處境沒有改善，願意做公益的人也會變少，對春節的銷售量雖有期待，但仍不敢樂觀。
3成業績靠假日 不知怎麼辦
自閉兒基金會執行長柯白珊也說，一例一休讓他們假日排班成本大增，去年營業額二百三十萬元卻有三成靠假日展售，但修法後讓他們無法負擔增加的人事成本，兩個庇護性員工配合一個教保員，加班費增加每小時近千元把獲利都吃掉，以後可能考慮請工讀生替代或乾脆假日歇業。
心路基金會、自閉症家長協會、喜憨兒基金會、康復之友協會等昨舉辦春節禮盒行銷記者會，介紹全新設計的春節概念商品，包括公平貿易咖啡耳掛包、糕餅九宮格禮盒、烏龍茶禮盒、鳳梨酥和香皂；商品由黃國洲、王德明、傅首僖、陳進東、徐璽和林鴻彰等知名商業設計師操刀，讓消費者以親民價格買到精緻設計順便做公益。
北市39家都喊苦 盼政府伸援手
台北市長柯文哲昨也出席記者會，稱讚重新包裝後的商品十分精緻，當場掏五千元認購手工餅乾禮盒，還承諾採購庇護商品當世大運伴手禮，呼籲民眾多多購買，送禮之餘還能做公益；勞動局則表示，雖然推行一例一休，但庇護工場可以排班方式減少加班費支出，對工場需要也會盡全力支持。
北市有卅九間庇護工場，為自閉症、唐氏症、視障、肢障等不同障別的身心障礙者提供五百二十六個工作機會，除了各種適合送禮的糕餅外，還有咖啡店、琉璃廠、洗衣店、加油站、印刷廠等不同行業；據勞動部去年上半年「庇護工場業務情形調查報告」指出，北市庇護工場每間平均每月僅獲利二萬四千元，經營十分不易。
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