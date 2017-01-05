遼寧艦若走海峽中線…》海紅旗飛彈和殲15 對我威脅大

2017-01-05

〔記者羅添斌／台北報導〕中國遼寧號航艦及多艘護衛艦結束南海演訓後，可能經台灣海峽北返，引發國人關注。事實上，美方已連兩年對我提出警告，指中國大型軍艦若在我周邊海域部署時，艦上中長程防空飛彈及反艦飛彈，形同將中國沿海部署的飛彈基地搬到海上，並向我方推進八十至一百公里距離，這對台海防衛將產生相當程度的威脅。

遼寧艦之前經台海 仍是陽春艦

熟悉解放軍海軍兵力發展的資深將領也指出，遼寧艦過去也曾航經台灣海峽南下，但仍是陽春航艦，並未搭載殲十五等艦載型戰機，這次則是以航艦打擊群的型態出現，航艦載有十餘架殲十五戰機及多架艦載直升機，如果沿著海峽中線北返時，進行殲十五的起降演練，只要一起飛，就離我方空中攔截區很近，對台空防安全將造成很大的威脅。

殲15一起飛 逼近我空中攔截區

這位將領並指出，此次的五艘護衛艦中有三艘都配備了俗稱「中華神盾」的新式作業系統，並配有中長程的防空及反艦飛彈，對台海安全威脅的程度，已較昔日大幅增加。

針對來自艦上的飛彈威脅，我軍方官員昨表示，以美國國防部公布的「中國軍力報告」為例，近兩年度的報告中，都清楚標示出若是中國大型驅逐艦在台灣西南海域部署時，艦上的「海紅旗」型及「SA-N-20」型艦載防空飛彈，將可對一百至二百公里半徑內的戰機活動，產生實質的安全威脅。

海紅旗威脅半徑200公里內戰機

我資深將領認為，解放軍在台海對岸部署了S300型中長程防空飛彈，並且將分批為射程更遠的S400型長程防空飛彈，這對我國戰機在台海空域的防衛已產生實質威脅，解放軍航艦編隊若航經台海，除艦載戰機威脅我空防外，艦上配置的中長程防空及反艦飛彈，形同將作戰平台往台灣推進八十至一百公里，一旦台海有事，將會縮短我國反應時間，我方將被迫以各式飛彈來防禦敵方攻擊。