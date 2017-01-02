欣裕台曾捐助1.8億 黨產會查4基金會

2017-01-02

20日聽證會 認定是否為附隨組織

〔記者楊淳卉／台北報導〕黨產會將於廿日針對國民黨所屬民生建設基金會、民權基金會、民族基金會及國家發展基金會等四個基金會召開聽證程序，認定這四個基金會是否為國民黨附隨組織。黨產會發言人施錦芳表示，若認定為附隨組織，國民黨從欣裕台公司「捐贈」給予四個基金會的一．八億元，就會被認定是不當取得之財產。

國民黨 曾向民生基金會提領9400萬

黨產會日前調查發現，欣裕台捐贈合計一．八億元予民生建設、民族、民權及國家發展基金會，且國民黨行管會黨工於去年十一月，又於民生建設基金會提領九千四百萬元，流向不明，因而展開追查。

施錦芳說，欣裕台已被視為國民黨附隨組織，黨產會未來若認定這些基金會為國民黨附隨組織，欣裕台捐贈的一．八億元，也會被認定為不當取得的財產；但後續如何追討「已經捐出去」的錢，黨產會還要討論。

施錦芳表示，民族、民權、國家發展基金會成立後都無實際運作，處理相對單純。但民生建設基金會成立時間較長，且有很多民間捐款，黨產處理比其他基金會更加麻煩，「不能就這樣說他們捐款來源非法」，應有具體事證；黨產會已要求民生建設基金會等提供資料，以供瞭解該基金會幾十年來到底在做些什麼。

黨產會上月曾召開準備聽證程序，邀國民黨及四個基金會代表出席，全程未公開。黨產會委員透露，四個基金會主張，各自都是獨立的法人，黨產會應各別召開聽證程序；基金會代表也認為，國民黨已針對黨產會做出「欣裕台為國民黨附隨組織」等行政處分提起訴訟，黨產會應待官司終結後，再來處理基金會，現在就定調欣裕台捐助的錢就是不當黨產，「是不是太快了？」

對此，施錦芳回應，黨產會主委顧立雄已承諾將這些意見帶到本週委員會議討論，因此「聽證會要辦哪些對象，目前還不能確定」。

國民黨於朱立倫任黨主席期間，以附隨組織欣裕台公司名義，出資九千萬元捐助成立民權基金會、民族基金會、國家發展基金會；民生建設基金會，則是一九七八年以國民黨中央財務委員會名義捐助成立的基金會。