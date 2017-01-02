欣裕台曾捐助1.8億 黨產會查4基金會
20日聽證會 認定是否為附隨組織
〔記者楊淳卉／台北報導〕黨產會將於廿日針對國民黨所屬民生建設基金會、民權基金會、民族基金會及國家發展基金會等四個基金會召開聽證程序，認定這四個基金會是否為國民黨附隨組織。黨產會發言人施錦芳表示，若認定為附隨組織，國民黨從欣裕台公司「捐贈」給予四個基金會的一．八億元，就會被認定是不當取得之財產。
國民黨 曾向民生基金會提領9400萬
黨產會日前調查發現，欣裕台捐贈合計一．八億元予民生建設、民族、民權及國家發展基金會，且國民黨行管會黨工於去年十一月，又於民生建設基金會提領九千四百萬元，流向不明，因而展開追查。
施錦芳說，欣裕台已被視為國民黨附隨組織，黨產會未來若認定這些基金會為國民黨附隨組織，欣裕台捐贈的一．八億元，也會被認定為不當取得的財產；但後續如何追討「已經捐出去」的錢，黨產會還要討論。
施錦芳表示，民族、民權、國家發展基金會成立後都無實際運作，處理相對單純。但民生建設基金會成立時間較長，且有很多民間捐款，黨產處理比其他基金會更加麻煩，「不能就這樣說他們捐款來源非法」，應有具體事證；黨產會已要求民生建設基金會等提供資料，以供瞭解該基金會幾十年來到底在做些什麼。
黨產會上月曾召開準備聽證程序，邀國民黨及四個基金會代表出席，全程未公開。黨產會委員透露，四個基金會主張，各自都是獨立的法人，黨產會應各別召開聽證程序；基金會代表也認為，國民黨已針對黨產會做出「欣裕台為國民黨附隨組織」等行政處分提起訴訟，黨產會應待官司終結後，再來處理基金會，現在就定調欣裕台捐助的錢就是不當黨產，「是不是太快了？」
對此，施錦芳回應，黨產會主委顧立雄已承諾將這些意見帶到本週委員會議討論，因此「聽證會要辦哪些對象，目前還不能確定」。
國民黨於朱立倫任黨主席期間，以附隨組織欣裕台公司名義，出資九千萬元捐助成立民權基金會、民族基金會、國家發展基金會；民生建設基金會，則是一九七八年以國民黨中央財務委員會名義捐助成立的基金會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 推特大中華區負責人陳葵 年底突然辭職
- 施工壓斷2管線 大里、太平5500戶停水46小時
- 自由廣場》〈澄社評論〉反向塗鴉與去性別
- 半夜偷鋸龍柏 被逮求買薯條慶跨年
- Reina夜店 上流人士銷金窟
- 潮境公園升旗 海產粥暖心暖胃
- 紫南宮發錢母 七公里人龍排隊求財
- 跳博斯普魯斯海峽 逃過一劫
- 萬人參與香港民陣元旦遊行 反人大釋法
- 夜店血腥屠殺39死65傷 土耳其全力緝凶
- 〈愛瘋迷〉單身不婚 與你何干?
- 5招管控奏效 高市本土登革熱7個月僅2例
- 自由共和國》蔡宏進／與吳豐山鄉親 論由二次土改解決三農問題
- 董事長台中跨年 重量級趕場
- 富二代聯手 掃北市精華區資產
- 以塗鴉彩繪市容─美國休士頓
- 戲曲中心元旦走讀 孫翠鳳扮精靈波麗路
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 敬老金剩一千五百元 縣府可省五億
- 淡水河中升旗 新北創「冉冉」風情
- 不只追曙光 流星雨明晚最好看
- 虎頭埤升旗健行 女學生抽中機票
- 產下元旦寶寶 母直說天意
- 自由廣場》廢清法有解決爐渣問題嗎？
- 北市跨年檢舉噪音83件 伍佰登場罰最高
- 「傑愛」世紀婚 「愛」巢意外爆話題
- 台14甲迎曙光塞爆 15起事故
- 國銀新南向豐收 去年估賺逾百億
- 登台打例行賽 西武盼今年成行
- 台灣菩提樹「樹母」 伴台南公園走過百年
- 西螺油菜花盛開 黃色花毯吸睛
- 北市跨年少39萬人 柯：這樣就好
- 小檔案》孫明德
- 洛杉磯著名地標遭惡搞 好萊塢變好萊草
- 煙火安全距離65公尺 他卻拿打火機點燃
- 診所漲掛號費 民眾還是跑大醫院
- 酒駕飛車 跨年喪命
- 〈異同OPEN講〉先了解自己 年輕同志再出櫃
- 機捷駕駛座VR 全民共賞360度全景
標題：欣裕台曾捐助1.8億 黨產會查4基金會
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email