兩岸新共識？ 先求台灣內部共識

2017-01-02

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統前天在年終談話呼籲中國以新的思維和做法，共同擘畫兩岸互動新模式。熟悉兩岸的官員說，陸委會從五二○以來，一直在蒐集各界的意見，研究「取代九二共識的新共識」，不過，在兩岸達成共識前，台灣社會內部先要形成基本共識，並取決於人民最大公約數，絕不是一個總統或一個政黨說了算。

中國社會科學院台灣研究所所長周志懷去年十一月在「第三屆兩岸智庫學術論壇」指出，不反對在「九二共識」之外，建立具有創造性的替代性共識。據透露，周的論述應是經中方高層授意。而陸委會主委張小月日前在立法院也透露，陸委會正在研究「取代九二共識的新共識」，且已有腹案因應。

兩岸官員解釋，蔡總統在去年的就職典禮上就表明，尊重一九九二年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知，不過，中方卻仍堅持「九二共識」，清楚劃出兩岸的紅線。只是「九二共識」的爭議已纏鬥很久了，「連台灣內部都沒有共識，不能叫所有人一定要接受」。

官員：九二共識連台灣都沒有共識

官員指出，從五二○後，陸委會便積極徵詢各界意見，包括學者、關心兩岸的團體、各縣市、朝野等，「除了九二共識以外的都可以來討論」，希望台灣內部先有共識，才能形成一致的對外立場，只要時機成熟，雙方坐下來談，共尋解決之道。

他也透露，雖然現在兩岸官方正式交流中斷，對於兩岸二十三項協議的工作組開會，中方有所推辭，但窗口聯繫沒有問題，而屬於第二軌、第三軌的學者智庫交流，相關研究人員也都有到對岸，「實質上有通」，並非像一開始的堅壁清野。智庫慢慢也能夠為兩岸傳遞必要的訊息，為兩岸交流開「門縫」，藉此為新互動模式釋出彼此善意，傳達雙方意願。

兩岸交流 「實質上有通」

府方人士解釋，蔡政府一直以來用開放態度與中國交往，但最近出現改變的卻是中國，不管以軍事恫嚇、挖走我友邦或控制中客來台人數等，這樣的作為傷害了台灣人民的感情，也影響到兩岸關係的穩定。因此，對兩岸態度必須調整的是中國，並非台灣，如果中國把門關上，將減少兩岸的理解與認識，增加兩岸人民的隔閡與距離。