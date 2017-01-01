| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 焦點

總統府春聯 「自自冉冉」掀話題

2017-01-01

〔記者蘇芳禾、洪瑞琴、劉曉欣／綜合報導〕總統府日前公布春聯和紅包樣式，春聯印有「自自冉冉、歡喜新春」賀詞，靈感是來自於台灣新文學之父賴和於一九一五年的創作；不過，台灣文學館長廖振富在臉書發文質疑，認為原文應是「自自由由」。

總統府昨回應表示，材料是引用賴和基金會出版的版本，選擇「自自冉冉」一詞，藉此祝福全體國人，整年為家事工作辛勞之餘，能夠自在歡喜，跟親愛的人團聚，過一個幸福好年。府方並強調，對於有研究者以當時的時代氛圍，認為是賴和誤寫，並解讀為「自自由由」，「我們尊重研究者的不同看法」。

賴和基金會創辦人、賴和長孫賴悅顏也強調，引台灣文學詩句作為總統府春聯靈感一事，值得肯定；對於不同學者見解予以尊重。

廖振富︰自自冉冉語意不通

廖振富表示，對聯上下聯必須「兩兩對仗，平仄相反」，「自自冉冉、歡喜新春」不是「春聯」，只能稱為新年的兩句吉祥話。他並認為，賴和原詩：「自自冉冉幸福身，歡歡喜喜過新春」，原文可能是「自自由由」的誤寫，因為「自自冉冉」前所未見且語意不通，若是「自自由由」與「歡歡喜喜」則非常順暢，不但語意清楚，平仄也恰好相反，合乎格律。

賴孫︰作品未必遵平仄規定

賴悅顏則說，府方選擇的春聯賀詞，出自賴和手稿，當時賴和基金會委由台灣文學史學者林瑞明來進行，林瑞明從賴和手稿來判讀為「自自冉冉」，一定有其原因。有學者從平仄來推論是「自自由由」，但其實賴和作品不一定那樣嚴格遵守規定。

廣告
  • 賴和手稿。（記者劉曉欣攝）

    賴和手稿。（記者劉曉欣攝）

  • 總統府春聯賀詞「自自冉冉、歡喜新春」，出自台灣新文學之父賴和的創作。（資料照，記者張嘉明攝）

    總統府春聯賀詞「自自冉冉、歡喜新春」，出自台灣新文學之父賴和的創作。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 賴和全集。（記者劉曉欣攝）

    賴和全集。（記者劉曉欣攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 春聯 總統府 自自冉冉
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：總統府春聯 「自自冉冉」掀話題


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.