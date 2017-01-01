總統府春聯 「自自冉冉」掀話題
2017-01-01
〔記者蘇芳禾、洪瑞琴、劉曉欣／綜合報導〕總統府日前公布春聯和紅包樣式，春聯印有「自自冉冉、歡喜新春」賀詞，靈感是來自於台灣新文學之父賴和於一九一五年的創作；不過，台灣文學館長廖振富在臉書發文質疑，認為原文應是「自自由由」。
總統府昨回應表示，材料是引用賴和基金會出版的版本，選擇「自自冉冉」一詞，藉此祝福全體國人，整年為家事工作辛勞之餘，能夠自在歡喜，跟親愛的人團聚，過一個幸福好年。府方並強調，對於有研究者以當時的時代氛圍，認為是賴和誤寫，並解讀為「自自由由」，「我們尊重研究者的不同看法」。
賴和基金會創辦人、賴和長孫賴悅顏也強調，引台灣文學詩句作為總統府春聯靈感一事，值得肯定；對於不同學者見解予以尊重。
廖振富︰自自冉冉語意不通
廖振富表示，對聯上下聯必須「兩兩對仗，平仄相反」，「自自冉冉、歡喜新春」不是「春聯」，只能稱為新年的兩句吉祥話。他並認為，賴和原詩：「自自冉冉幸福身，歡歡喜喜過新春」，原文可能是「自自由由」的誤寫，因為「自自冉冉」前所未見且語意不通，若是「自自由由」與「歡歡喜喜」則非常順暢，不但語意清楚，平仄也恰好相反，合乎格律。
賴孫︰作品未必遵平仄規定
賴悅顏則說，府方選擇的春聯賀詞，出自賴和手稿，當時賴和基金會委由台灣文學史學者林瑞明來進行，林瑞明從賴和手稿來判讀為「自自冉冉」，一定有其原因。有學者從平仄來推論是「自自由由」，但其實賴和作品不一定那樣嚴格遵守規定。
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