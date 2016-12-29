談兩岸 國台辦：冬天如果來了 春天還會遠嗎
2016-12-29
〔記者林良昇／綜合報導〕台灣政黨輪替已逾半年，但中國國台辦昨舉行今年最後一場例行記者會還在闡述國共兩黨交流，國台辦發言人安峰山在會中重申和國民黨堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，他也表示，過去一年台灣局勢發生重大變化，但「冬天如果來了，春天還會遠嗎？」
記者會一開始，安峰山就點名中國官媒新華社記者提問關於國共兩黨交流成果，安峰山表示，國共雙方都表示要繼續堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，並共同加強深化兩黨交流，包含繼續舉行兩黨領導人會晤、支持舉辦國共論壇等。
對於兩岸在九二共識外另覓新共識的議題，安峰山說，該議題眾說紛紜，但堅持一個中國原則的立場和態度是一貫的、明確的，堅定不移，無論怎樣的表述，都不能偏離兩岸同屬一個中國這個核心認知，不能被替代。
由於昨日是國台辦今年最後一場記者會，安峰山也為今年總結，表示過去一年，台灣局勢發生重大變化，兩岸關係再次烏雲籠罩，兩岸和平發展的局面和成果也都受到了嚴重衝擊，但希望仍在，未來可期。
安峰山說，只要兩岸同胞能認清大勢，團結一致，堅持兩岸關係和平發展的正確方向，籠罩在台海上空的烏雲終有雲開霧散的時候。他還引用英國詩人雪萊的詩說：「冬天如果來了，春天還會遠嗎？」
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