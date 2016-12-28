婦聯會行文國民黨 要求澄清互不相干

2016-12-28

〔記者施曉光／台北報導〕政府持續追討國民黨不當黨產，最近指向婦聯會，內政部多次去函婦聯會要求提供財報遭置之不理後，揚言不排除予以解散，婦聯會日前則去函國民黨中央黨部，要求國民黨對外解釋說明，該會與國民黨並無任何附隨關係，急於切割關係。

婦聯會在該函文中聲明，該會自始有自己的組織及運作機制，國民黨並未干預也無從干預，這是婦聯會與國民黨共同認知的事實。婦聯會並正告國民黨，除部分人士刻意羅織以遂政治打擊目的，國民黨也有少數人因為對歷史背景瞭解不足，而有部分錯誤言論，例如有黨工在參與地方活動時，誤將婦聯會包含於國民黨的附隨組織，或地方黨部人士在網站上將婦聯會地方分會活動稱之為「本黨活動」，給予有意打擊該會者羅織罪名的藉口，「值此非常時期，敬請貴黨能酌情對外解釋說明」。

國民黨文傳會副主委胡文琦表示，婦聯會與國民黨一點關係都沒有，民進黨政府應該依法行政，不要穿鑿附會、政治追殺。

國民黨今將首度召開國際記者會，由曾任外交部長的副主席胡志強主持，正式向國際社會「告洋狀」。國民黨已通知駐台外媒，將向國際社會說明國民黨對於黨產處理的原則，以及控訴遭黨產會追殺的經過。